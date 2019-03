La qualità dell’aria è migliorata, quindi da domani, nel territorio comunale di Verona, posso ritornare a circolare i veicoli diesel euro 4.

Il miglioramento registrato negli ultimi giorni è una unicità nel Veneto che rimane nelle zone critiche al livello di guardia arancione.

Per quanto riguarda la concentrazione di pm 10 la centralina di Giarol Grande, riferimento per la qualità dell’aria in città, negli ultimi 2 giorni ha registrato valori sotto il limite: 41 microgrammi al metro cubo martedì e 48 microgrammi al metro cubo mercoledì. Questo ha permesso di ritornare al livello verde.

LIVELLO ARANCIONE. Nel Veronese restano invece al livello arancione con valori che se si dovessero confermare oltre il limite anche per il fine settimana passerebbero al livello rosso con il conseguente blocco anche dei veicoli commerciali diesel euro 4.

Oltre a Legnago e Bovolone, rimangono al livello 1 (arancione), rischiando di passare addirittura all’allerta 2 (rossa) se superano per 10 giorni consecutivi il limite di pm10, Padova, Vicenza, Schio, Rovigo, Monselice, Tribano. Il livello di allerta 2 prevede il blocco anche per i veicoli commerciali, diesel euro 4, dalle 8.30 alle 12.30.

LIVELLO VERDE. Rimangono, comunque, efficaci le misure base, previste dal livello verde, per il contenimento delle emissioni inquinanti, e cioè, il divieto di circolazione, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, per i veicoli benzina Euro 0 ed Euro 1 e per i veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3. Confermate anche tutte le deroghe già in vigore.

Rimane, poi, il divieto di utilizzare generatori di calore con prestazione emissiva inferiore alla classe 2 stelle e l’obbligo di usare, nei generatori di calore, pellet certificato conforme alla classe A1.