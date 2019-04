Sono in crescita in modo allarmante i reati legati al cyberbullismo e in generale ai social network, anche in Veneto. Dai 104 casi registrati nel 2016 si è passati a 177 nel 2017 e a 237 casi nel 2018. Sono i dati resi noti dalla Questura sull'attività della Polizia postale, in occasione della tappa veronese dell'iniziativa educativa «Una vita da social», sesta edizione, che sarà con il truck blu in piazza Bra lunedì 15 aprile dalle 9 alle 15.

Nello specifico dei casi trattati nel Veneto, 5 i casi di stalking, 59 di diffamazione on-line, 39 di ingiurie, minacce o molestie, 67 casi di furto di identità digitale sui social network, 26 casi di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, 41 di sextortion (i ricatti sessuali), per complessivi 237 casi nel 2018.

Da uno studio effettuato dalla Polizia postale con scuola.net e le università Sapienza di Roma e Cattolica di Milano, risulta che la «selfie-mania» tocca il 35% dei 6.671 ragazzi intervistati di età tra 11 e 25 anni, con il 13% che addirittura si scatta foto da postare in rete anche più di una volta al giorno, e, per avere più like, si cacciano in situazioni pericolose.

«La campagna Una vita da social intende educare le nuove generazioni ad un uso intelligente delle risorse del web», spiega il questore Ivana Petricca, «Il fascino della rete, così come l'idea di sentirsi anonimi e il senso di deresponsabilizzazione rispetto ai comportamenti online» aggiunge Alessandra Belardini, dirigente del Compartimento Polizia postale del Veneto, «stanno dilagando e capire i giovani oggi non è per gli adulti un compito agevole».