Verona è, per due giorni, al centro del mondo ciclistico. Cosmo Bike, organizzato dall’Ente Fiere (inaugurazione domani alle 10.30 nel quartiere fieristico), è diventata, in pochi anni, rassegna di livello mondiale. Dalle 9.30 alle 20 di domani e domenica, vi sarà una lunga serie di proposte per gli appassionati della bicicletta, in ogni sua sfaccettatura.

Su L'Arena in edicola oggi tre pagine dedicate al grande evento fieristico.

La formula, interattiva e innovativa, è studiata per regalare emozioni con più di 180 marchi e i protagonisti di uno sport che abbina sempre più l’agonismo al cicloturismo, la pedalata assistita a quella ecologica, quella in palestra a quella sugli sterrati. Cosmo Bike offre proposte per tutti i gusti. La bici è protagonista e chi entrerà nei padiglioni della Fiera potrà non solo vedere, ma anche provare. I visitatori potranno testare gli ultimi trend in un percorso a ostacoli, mentre i più piccoli, nell’area Riders of the Future Bike Park, avranno uno spazio loro dedicato per provare, in sicurezza, l’emozione di salire sulle due ruote. Non mancheranno giochi e gimcane sulla bici, lezioni sulla sicurezza stradale e sulla meccanica.

La collaborazione con «La Gazzetta dello Sport» arricchisce Cosmo Bike per una serie di appuntamenti nelle due giornate, a cominciare (domani ore 10.45) dalla presentazione delle tre tappe conclusive del Giro d’Italia numero 102, tutte venete, fermamente proposte, volute, perseguite dal governatore del Veneto, Luca Zaia, in calendario il 31 maggio da Treviso a San Martino di Castrozza, l’1 giugno da Feltre a Croce d’Aune sul monte Avena e, il 2 giugno, a Verona con la cronometro dalla Fiera alle Torricelle con discesa verso il centro e arrivo nella magnifica Arena.

Non mancheranno, per questo, i tre italiani che all’interno dell’anfiteatro hanno festeggiato in maglia rosa il successo finale: Giovanni Battaglin nel 1981, Francesco Moser nel 1984 e Ivan Basso nel 2010. Restando ai grandi personaggi della storia del ciclismo italiano, sono attesi Ercole Baldini, Vittorio Adorni, Felice Gimondi, Francesco Moser, Giuseppe Saronni, Moreno Argentin, Gianni Bugno e Mario Cipollini, tutti campioni del mondo in carriera, tutti chiamati dal Maglificio Valcismon (leader nell’abbigliamento del ciclismo, dello sci da fondo e della montagna), assieme a Davide Cassani, per un’iniziativa che intende raccontare la maglia azzurra, la casacca simbolo per i corridori italiani. Gli arrivi di tappa al Giro d’Italia sono anticipati, in genere, da quelli di una gara in e-bike, a conferma di quanto la bici elettrica sia sempre più utilizzata, destinata anche a cambiare le abitudini di chi usa il mezzo per il trasporto quotidiano o per lunghe distanze.

Cosmo Bike propone così “il futuro elettrico della Mountain bike” (domenica, padiglione 4), incontro tra lo storico marchio Bianchi e Chiara Teocchi, campionessa di mtb, per parlare delle nuove prospettive in questo settore. Non manca grande attenzione verso i giovani. Al riguardo, il team Scott presenterà un progetto rivolto agli sportivi del domani con un focus su sette giovani atleti di mountain bike accompagnati in un processo di crescita, dalle corse giovanili al professionismo. Sviluppo e tradizione sono ben presenti in Cosmo Bike e l’evoluzione della bici da corsa sarà ben spiegato da Pinarello Spa, con la collaborazione di esperti (domani, ore 16, padiglione 4). Tra gli appuntamenti, figurano le esibizioni di Alberto Limatore, 14 volte campione italiano di bike trial (domani ore 13 e 18; domenica ore 10 e 12), l’incontro con Adam Hansen domani ore 15-16) che ha partecipato a 20 grandi Giri consecutivi. Cosmo Bike, insomma, è uno show da vivere insieme ai campioni di ieri e oggi, che hanno reso grande e popolare il ciclismo. La bici diventa assoluta protagonista di una rassegna che coinvolge a tutto tondo ogni persona che ama pedalare.

R.P.