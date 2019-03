Terza ed ultima giornata del 13° Congresso Mondiale delle Famiglie alla Gran Guardia.

Dopo gli interventi del mattino ci sarà la «Marcia per la famiglia» tra le 12.30 e le 15.30 attraverso le vie del centro per un itinerario lungo all’incirca un chilometro. L’appuntamento per la marcia è in piazza Bra dopo le 12 per attraversare via Mazzini e Piazza delle Erbe e concludersi in piazza dei Signori poco dopo le 14.30.

GLI INTERVENTI DEL MATTINO

LEGROTTAGLIE: «BISOGNA DARE L'ESEMPIO AI GIOVANI»

«Nello sport non facciamo più famiglia, nel calcio ogni giocatore è preso dai suoi interessi, è egoista, e mi ci metto in mezzo anch’ìo». Lo ha affermato Nicola Legrottaglie, ex difensore di Juventus e Chievo, invitato oggi al congresso delle famiglie di Verona. L’ex calciatore, oggi allenatore, famoso per la sua fede religiosa, ha aggiunto di voler «dare ai giovani l’esempio di come si fa squadra, e la famiglia è come una squadra. Non sto ad attaccare i principi degli altri ma io oggi sono quello che sono grazie alla famiglia, e la vorrei difendere, come le squadre in cui ho giocato. È triste vedere allo stadio bambini che odiano e vogliono distruggere. Stiamo andando verso qualcosa che non porterà bene».

LA TESTIMONIANZA DI SAMMY BASSO

«A chi si trova nei miei panni, con una malattia, dico di non aver paura, di uscire allo scoperto e di far valere le proprie ragioni, ma sempre insieme agli altri. Le persone che ci stanno accanto sono il sostegno più grande». Lo ha detto Sammy Basso, il giovane veneto malato di progerie, in un messaggio video inviato al Congresso. «Ringrazio miei genitori che hanno combattuto le mie battaglie quando non potevo e mi hanno insegnato a combatterle da solo quando ho avuto l’età per farlo. Se la mia famiglia è stato il sostegno, c’è un sostegno per certi versi diverso, per altri versi uguale, cioè tutte le persone con cui ho stretto rapporti veramente forti: gli amici, i ricercatori sono la mia famiglia. Due mesi fa, quando ho subito l’intervento al cuore l’ho sentito ancor più forte, ho sentito la mia famiglia allargata vicina con il pensiero, la preghiera, le preoccupazioni», ha concluso.

LA CONTROMANIFESTAZIONE

Ieri per protestare contro le tematiche sostenute in Gran Guardia, si è svolta un'imponente contromanifestazione che si è snodata per le vie della città, una delle più partecipate mai viste a Verona.

Circa 50.000 persone hanno sfilato dalla stazione Porta Nuova fino a Porta Vescovo, con un corteo «transfemminista» finito senza incidenti (qui foto e video).

SALVINI

Ieri c'è stata anche la presenza del vicepremier Matteo Salvini, accolto da applausi e fischi in Bra, che ha parlato di 194 («non è in discussione») e della questione dei bambini e delle adozioni, innescando un'aspra battaglia a distanza con l'altro vicepremier Luigi Di Maio.