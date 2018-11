«Se il sistema veneto di raccolta differenziata dei rifiuti fosse applicato a tutti i Comuni della regione la quota di "rifiuti free" di 75 chilogrammi per abitante per anni sarebbe raggiunta». Lo ha detto il presidente di Legambiente Veneto, Luigi Lazzaro, illustrando oggi il dossier «Comuni ricicloni». Nella classifica regionale il comune più virtuoso è Castelcucco (Treviso) con un residuo di frazione secca non riciclabile di 25,1 kg per abitante e raccolta differenziata all’87,5%. Seguono San Gregorio nelle Alpi (Belluno) con 25,5 kg e una raccolta differenziata all’83.7% e Roverchiara ( Verona) con 27,3 kg e differenziata all’ 88,6%.

Per quanto i comuni sopra i 30mila abitanti il primato rimane al trevigiano, con Montebelluna (44,9 kg di rifiuto secco per abitante e raccolta differenziata all’83.3%, Castelfranco Veneto (54 kg e 82,7%), Mira (Venezia) (56 kg e 79%) e Treviso (58,4 kg e 81,8%).