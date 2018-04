Da Vicenza a Trento, quale futuro?

Ben venga un po’ di spending review nella principale azienda pubblica cittadina, l’Agsm, che proprio in quanto azienda di punta e fiore all’occhiello del sistema Verona è attesa da scelte strategiche per il proprio futuro. È giusto sottolineare i risparmi e soprattutto l’eliminazione degli sprechi. Però è anche vero che per un colosso aziendale che fattura circa 700 milioni l’anno se non di più, le cifre di cui si sta discutendo più o meno polemicamente in questi giorni sono davvero poca cosa. Incide di più l’esempio che il risparmio sul bilancio. Ma soprattutto per un colosso di queste dimensioni, che si occupa di erogare gas ed energia elettrica a centinaia di migliaia di persone, che con la città ha costruito negli anni un rapporto storico di fiducia per cui rappresenta per i clienti un punto fermo nella gestione domestica e per il Comune la cassaforte sulla quale poter fare conto, servono ora scelte strategiche per garantire un futuro adeguato alla tradizione del proprio passato e presente. Al pari della Fiera che l’anno prossimo andrà in scadenza e che è in continuo divenire con nuove iniziative e accordi industriali, al pari dell’aeroporto Catullo che è un altro elemento di punta del sistema veronese sempre al centro del dibattito per il suo futuro, al pari della Fondazione Arena attorno alla quale si è riunita una squadra di primo piano per garantire il rilancio, così anche nel futuro di Agsm ci sono sfide di prospettiva dalle quali dipenderà il suo futuro. Per esempio, mentre si guarda alle sponsorizzazioni annullate e ai regali tagliati, sarebbe ormai maturo anche il tempo di capire se andrà avanti o no il progetto di fusione-integrazione con Aim di Vicenza. È ancora in vita o è già sepolto? Da un punto di vista di strategia territoriale, Agsm è presa in mezzo dal colosso lombardo A2A e dall’altro colosso emiliano Hera. Per evitare di finire fagocitata da queste due realtà, Agsm può giocarsi una carta sola: diventare polo aggregatore della frastagliata realtà delle utilities venete e trivenete, da Aim appunto ad Ascopiave. Una volta messo a sistema il Veneto con qualche puntata oltre i confini regionali, acquisita la giusta massa critica, ci sarebbe poi tempo e modo per sedersi al tavolo con i trentini di Dolomiti Energia e creare un colosso nazionale. C’è un disegno o ci sono obiettivi e priorità diversi per cui si preferirà quindi procedere con accordi one to one?

Maurizio Battista