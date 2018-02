Nel comune di Verona sarà attuata una riduzione del 13 per cento del perimetro urbano in cui è possibile autorizzare nuovi centri commerciali.

La revisione dovrebbe comportare anche il dimezzamento circa degli interventi commerciali previsti, in totale 28 dei quali 14 relativi a grandi strutture.

Il sindaco Sboarina: «Abbiamo voluto fare un’analisi attenta di tutte le aree e degli interventi che rientravano in questa variante anche per non andare a gravare su alcuni quartieri già penalizzati da scelte fatte negli anni passati. Dopo aver appreso che il 15 maggio scorso la Regione Veneto aveva scritto all’amministrazione precedente mettendo in luce alcune criticità legate al perimetro urbano definito dalla variante e, dati i fatti giudiziari che in passato hanno coinvolto proprio l’urbanistica, abbiamo voluto attivare un controllo minuzioso di tutte le procedure, al fine di verificarne la regolarità e garantirne la trasparenza».

LE AREE «SALVATE» (qui la mappa del perimetro urbano e qui il perimetro urbano con la variante 23)

L'assessore all'urbanistica Segala: «Intendiamo preservare i centri storici minori, escludendoli dal perimetro entro il quale si potranno costruire in futuro anche grandi centri commerciali. Abbiamo pertanto deciso di lasciar fuori dal perimetro urbano zone come Poiano, Quinto, la Spianà, che vorremmo divenisse un’area dedicata allo sport, e in parte anche Ca’ di David, già gravato da problematiche viabilistiche. Nelle prossime ore saranno definite le aree commerciali per le quali la Giunta darà o meno il benestare, nel frattempo però vogliamo che la cittadinanza sappia che a breve potranno essere realizzati molti interventi attesi da tempo, come la riqualificazione della Zai storica, alcuni cambi di destinazione d’uso, altri piccoli e medi interventi in zone residenziali, che meritavano però un controllo approfondito».