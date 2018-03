Circa il 60 per cento degli italiani è ancora convinto che la raccolta differenziata di carta e cartone non abbia un lieto fine con il riciclo perché «poi buttano tutto insieme». Per sfatare questo ed altri falsi miti e far vedere da vicino cosa accade dopo il cassonetto, il 22 e 23 marzo torna RicicloAperto il tradizionale appuntamento di Comieco che apre le porte di oltre 100 impianti della filiera del riciclo di carta e cartone, tra piattaforme di selezione, cartiere e cartotecniche, distribuiti su tutto il territorio nazionale.

«La filiera del riciclo di carta e cartone in Veneto è un’industria che funziona». commenta Piero Attoma, Presidente di Comieco «455 impianti attivi in tutta la regione danno nuova vita ad oltre 1 milione di tonnellate di macero l’anno, con una produzione annua di carta e cartone per imballaggi e imballaggi venduti in Italia che supera 2 milioni di tonnellate (oltre il 20% del totale venduto in Italia). E se in Veneto il riciclo di carta e cartone funziona così bene è anche merito dei cittadini che quotidianamente si impegnano nella raccolta differenziata dando inizio al ciclo del riciclo: nel 2016 sono state raccolte nella regione oltre 280mila tonnellate di carta e cartone, quasi 58 chili per abitante (superiore al procapite nazionale di 53 chili)».

Gli impianti veronesi che aderiscono all'iniziativa sono: Lamacart spa a Villafranca di Verona (piattaforma di selezione) e Cartiere Saci a Verona.