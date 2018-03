È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento un bambino di Porcìa, in provincia di Pordenone, rimasto ustionato in serata con dell'acqua bollente, per cause ancora non emerse.

Il piccolo, di appena un anno e mezzo, è stato portato all'ospedale di Pordenone e poi, come riporta «Il Messaggero Veneto», alla piazzola dell'elisoccorso a Maniago da dove è attorno a mezzanotte stato trasportato a Verona con un «primary pickup». Le ustioni hanno interessato il 14% del corpo.