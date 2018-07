Degrado a Porta Vescovo di nuovo nel mirino

Sottopasso melmoso accostato a una generale fatiscenza sempre più marcata. La zona intorno a Porta Vescovo è di nuovo sotto i riflettori. Questa volta è Bruno Contucci, veronese che da tempo vive a Lucca e torna nella nostra città ogni estate per il festival lirico, a sollevare una serie di criticità: «È da anni che vengono ospitato da amici in un’abitazione in via Fiumicello, appena fuori da Porta Vescovo, e per la prima volta mi sono preso la briga di contattare Palazzo Barbieri per evidenziare un evidente stato di abbandono della zona». Da una settimana il visitatore scaligero sta scrivendo e-mail, rivolte al sindaco e all’assessore Daniele Polato, per chiedere di intervenire con solerzia alla pulizia del sottopasso. «Con il temporale tra domenica e lunedì notte della settimana precedente il passaggio si è allagato lasciando uno strato di fango scivoloso e parecchio pericoloso, specie per le persone anziane», evidenzia, facendo poi notare la costante presenza di persone che rovistano nell’immondizia e persino fanno i propri bisogni in pieno giorno accanto ai cassonetti di via Fiumicello. «Dalla strada i passanti non se ne accorgono, ma dalle finestre di chi vive nella strada si vede tutto, persino alcune donne che si accucciano come nulla fosse lasciando a terra evidenti escrementi», dice ancora. «Basterebbe una telecamera, come già chiesto da chi vive nei palazzi della via e non esista a definire ancora Bronx questa fetta della città». A sconcertare Contucci è anche l’assenza di netturbini nella zona, mescolata alla presenza di erbacce sui marciapiedi che somigliano ormai a fusti. «Il cambio di amministrazione ha creato molte aspettative, eppure la gente continua a sentirsi abbandonata, come se piazza Bra fosse l’unica ad avere diritto di cure», conclude il veronese emigrato in Toscana. «In dieci giorni non ho mai visto un vigile nonostante, specie nel fine settimana, vi siano dei locali pieni di gente che alza il gomito e che reca disturbo». E ieri un altro residente, Simone Poletto, ha segnalato «lo stato di sporcizia e degrado dei cassonetti in via Fiumicello. Informata l’Amia, ci è stato risposto che sarebbero intervenuti ma fino a oggi pomeriggio (ieri per chi legge, ndr) nessuno si è visto. Non è una situazione occasionale ma quotidiana. Ogni giorno per andare al lavoro attraverso il sottopasso di Porta Vescovo che non vede il passaggio di Amia da settimane. Lo stato di sporcizia è tale che si è creato uno strato di melma scivolosa. Non vediamo mai passare un vigile urbano nonostante molti sbandati usino le proprietà private come ricovero per la notte e come cessi. Per strada le erbe infestanti sono alte molte decine di centimetri. Speravamo che il cambio di Amministrazione fosse positivo, ma ci pare che le cose vadano peggio di prima». •

C.BAZZ.