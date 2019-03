Duemila studenti e neolaureati alla ricerca di un lavoro, trenta università e sessanta aziende italiane e multinazionali alla ricerca di 220 figure da inserire. Si incontreranno giovedì alla prima edizione di Lavoro Chiama Italia, il primo career day di livello nazionale in programma dalle 9 alle 17 alla fiera di Verona, organizzato dalla società padovana Area.

I giovani che ad oggi hanno dato la loro adesione arrivano da tutto il Paese, da Triveneto, Lombardia, ma anche Campania e in particolare Napoli, Sicilia, Sardegna. E sono sfiduciati, stando al sondaggio realizzato dagli organizzatori che hanno intervistato oltre 300 ragazzi: disponibili a uno stipendio inferiore ai mille euro (19,7%), a fare straordinari nei giorni feriali (91%) e anche a lavorare sabato e domenica (76,7%), il 53% pensa che l'Italia offra poche opportunità ai giovani, il 41% pochissime. «Le aziende cercano», assicura Silvia Zago, amministratore unico di Area, «con questa iniziativa vogliamo mescolare le carte, far incontrare la domanda all'offerta disponibile in tutto il Paese». F.L.