Sole, molto vento, temperature inizialmente miti ma via via più basse. È in sintesi il tempo previsto tra oggi e domani, nella cornice di un inizio settimana che non vedrà, ventilazione a parte, grandi scossoni rispetto al tempo degli ultimi giorni. Pur tuttavia, correnti più fredde di estrazione scandinava stanno facendo irruzione in Valpadana. Già ieri pomeriggio e in serata una notevole ventilazione da nord ha iniziato a interessare tutta la Penisola.

In questi casi le Alpi producono un effetto barriera dando origine fra l'altro al foehn. È un vento settentrionale tiepido perché l'aria fredda che lo accompagna scendendo dalle montagne si comprime molto e quindi si riscalda. È anche un vento secco, giacché buona parte dell'umidità della corrente fredda è stata scaricata sotto forma di pioggia e neve sui versanti alpini a noi opposti. La settimana partirà quindi con una giornata soleggiata e mite, con vento in diminuzione a partire dal pomeriggio. Il foehn farà salire temperature, fino a 14-15 gradi nel primo pomeriggio. Notizie positive, di conseguenza, sulla già migliorata qualità dell'aria.

Il vento ripulirà il catino padano dal residuo accumulo di polveri sottili. Già sabato nella stazione di rilevamento di Corso Milano la concentrazione media giornaliera delle Pm10 è scesa sotto la soglia di legge di 50 microgrammi per metro cubo dopo sette giorni di superamento consecutivi. In tutto il 2018 Verona conta 35 giornate con polveri oltre i limiti, tanti quanti ne tollera la normativa. Da domani i venti ruoteranno da nordest; al posto del phoen avremo un po' di bora e con essa un certo calo termico nonostante il sole. In pratica, il freddo del Nord Europa dilagherà in Valpadana. Già in mattinata la temperatura dovrebbe toccare lo zero e in giornata sono previsti 8-9 gradi. Grazie all'alta pressione, mercoledì e giovedì il sole continuerà a essere presente, ma nel primo mattino il freddo si farà sentire con minime fino a -3°. Il soleggiamento farà poi salire le temperature diurne fino a 7-8 gradi. Più di un modello previsionale vede poi la formazione di un nucleo di bassa pressione sul Nord Italia da giovedì sera. Venerdì avremo quindi più nubi e neve a bassa quota in molte zone della Valpadana, ma non in Veneto.

AL.AZZ.