Entro il 2050 gli anziani over 75 saranno uno ogni tre abitanti, ma già nel 2030, secondo le stime dell’ultimo rapporto Fondazione Moressa - Cestim, solo nella provincia scaligera il fabbisogno di assistenti familiari in relazione all’invecchiamento della popolazione sarà di 7.600 unità, un terzo in più di quello attuale, pari a 5.800.

Un orizzonte dalle tinte grigie, che la Regione Veneto (dove gli addetti al welfare di cura sono a loro volta diminuiti del 16,46%, passando dai 78mila del 2012 ai 65.300 circa del 2016) scrutava già da un pezzo, tanto da ritenere urgente una nuova regolamentazione del settore, che lo scorso ottobre si è infatti tradotta nella Legge regionale n.38/2017, «Norme per il sostegno delle famiglie delle persone anziane, disabili, in condizioni di fragilità o non autosufficienza, e per la qualificazione, regolarizzazione e sostegno degli assistenti familiari».

I comuni potranno istituire gli Sportelli per l’assistenza familiare, che favoriranno l’incontro tra domanda e offerta, assistendo ad esempio nella ricerca e scelta di un assistente domiciliare con competenze rispondenti ai reali bisogni.

«Se da un lato è calata la manodopera straniera, dall’altro crescono le assistenti familiari italiane (nel 2016 +4,4%)», ha detto la presidente provinciale di Acli Colf Clorinda Turri, «che però sono meno propense a lavorare in convivenza». E sono comunque insufficienti a rimpolpare quelle fila che in cinque anni si sono svuotate anche nel Veronese, dove tra il 2012 e 2016 l’Inps ha perso quasi 2.600 iscritti, passando da 15.600 a 13mila lavoratori domestici.

Francesca Saglimbeni