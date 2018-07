Il possibile verificarsi di rovesci e temporali localmente anche intensi nelle prossime 24 ore ha spinto il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione a dichiarare lo Stato di Attenzione per possibile criticità idrogeologica in alcune aree del Veneto. L’avviso ha validità fino alle 14 di domani, 23 luglio, e riguarda di bacini idrografici Alto Piave (Belluno), Piave Pedemontano (Belluno e Treviso), Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige (Rovigo e Verona),Basso Piave-Sile-Bacino Scolante in Laguna (Venezia, Padova, Treviso), Livenza-Lemene-Tagliamento (Venezia e Treviso).