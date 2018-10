Anche il prefetto di Verona ha deciso, vista l'allerta meteo disposta dagli organi regionali, di chiudere domani le scuole (compresa l'università) di città e provincia.

L'ordinanza del prefetto Salvatore Mulas prevede «la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, della provincia di Verona nella giornata di lunedì 29 ottobre». Con Verona e Rovigo, ora tutte le province del Veneto hanno disposto la chiusura di tutti gli istituti scolastici.

«Il Governo sta seguendo da vicino la situazione maltempo in Veneto e in tutta Italia. Grazie alle migliaia di volontari coinvolti negli interventi insieme alle Forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco». È quanto ha detto il ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana in un tweet.