Allerta maltempo in tutto il Veneto, con il personale di vigili del fuoco e Protezione Civile pronto ad intervenire ad ogni evenienza, anche se, al momento, non sono segnalate particolari criticità, se non emergenze locali nel bellunese e nel vicentino. Le zone sotto la lente d’ingrandimento sono l’Agordino e la Val Belluna dove ieri c’è stata una pioggia piuttosto intensa (200 millimetri) che ha fatto emergere fragilità in alcune aree locali con vari smottamenti, piccole frane e diffusi allagamenti da parte di torrenti secondari, le cui esondazioni hanno coinvolto abitazioni e strade.

Tra queste ultime anche la Strada statale Alemagna che ieri, a Longarone, è stata momentaneamente chiusa e sulla quale si sta ancora operando per liberarla da detriti. O ad Alvera di Cortina d’Ampezzo per l’osservazione del Bigontina. Solo il bellunese ha registrato 120 interventi dei vigili del fuoco sui 330 totali fatti in tutto il Veneto. Così, vista l’emergenza, i pompieri hanno raddoppiato per oggi, in alcune province, la presenza del personale facendolo rientrare anche dal giorno di riposo, mentre la Protezione Civile ha ottenuto dal proprio Dipartimento la mobilitazione nazionale per tutti i suoi uomini.

Le aree venete ’caldè sotto costante osservazione sono nel Veneto orientale: a Portogruaro e a San Michele al Tagliamento per la probabile piena del fiume Tagliamento, e nel vicentino per il torrente Posima che è esondato costringendo alcune famiglia ad abbandonare la propria abitazione. Sotto controllo anche il fiume Brenta e il fiume Bacchiglione. Per adesso la Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Veneto non segnala emergenze particolari, pur riferendo che la ’macchinà è pronta ad ogni evenienza secondo un preciso piano d’azione come è stato disposto dall’Unità di crisi attivata ieri dal presiodente Veneto Luca Zaia. Apprensione, intanto, a Venezia per le previsione del Centro Maree che indica una massima di 150 cm per le ore 14 e di 115 cm per le 19.