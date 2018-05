«Allarme giovani, in balia di internet e alcool…» è il titolo della trasmissione Diretta Verona, in onda domani sera alle 21,15 su Telearena. Il programma, condotto da Mario Puliero con la partecipazione del direttore del giornale L’Arena Maurizio Cattaneo, trae spunto da due indagini effettuate nelle scuole di Verona e i cui risultati sono stati pubblicati in questi giorni dal nostro quotidiano.

Dalla prima indagine, realizzata dal sociologo Riccardo Giumelli e presentata anche alla commissione consiliare di palazzo Barbieri, emerge la preoccupazione per lo smisurato utilizzo degli smartphone da parte dei ragazzi: una vera e propria dipendenza con conseguenze sul rendimento scolastico ma anche sulle relazioni di tutti i giorni. La seconda ricerca, effettuata dalla Medicina delle dipendenze dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, rilancia l’allarme droga e alcool tra i ragazzi. Tra i banchi di scuola c’è chi fuma, beve, gioca d’azzardo, ingerisce benzodiazepine o si droga. Un quadro inquietante che interroga innanzitutto le famiglie, spesso impreparate ad affrontare il fenomeno.

Gli ospiti in studio sono: Riccardo Giumelli, autore dell’indagine “Conquistare e difendersi nel Far Web”, Lorenzo Zamboni, che fa parte dell’equipe di Medicina delle dipendenze di Borgo Roma, Emanuela Napoli, dirigente della Polizia Postale e delle telecomunicazioni del Veneto, Gregorio Ceccone del Movimento etico digitale. Il programma sarà trasmesso in diretta anche su Radio Verona e sul sito web del nostro giornale.