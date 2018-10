Il 36° Rally Due Valli ha proclamato ieri a tarda sera il Campione italiano rally 2018: è il toscano Paolo Andreucci, 53 anni, che corre su Peugeot insieme la moglie Anna Andreucci, sua fedele navigatrice da molti anni.

La gara è stata vinta dai friulani Luca Rossetti ed Eleonora Mori su Hyundai i20 R5. Secondi assoluti Andrea Crugnola e Danilo Fappani su Ford Fiesta R5 e terzi Andreucci-Andreussi che hanno così conquistato il titolo nazionale.

Il veronese Umberto Scandola su Skoda Fabia R5 (navigato dal ligure Guido D’Amore) si era presentato al pronti via come il grande favorito ma un sasso galeotto ha fermato la sua corsa al titolo provocando la rottura di gomma, cerchio e semiasse. Scandola si è comunque classificato vicecampione italiano rally 2018, alle spalle di Andreucci.

In Bra, davanti alla Gran Guardia, Anna Andreussi, la moglie del vincitore, ha chiesto agli organizzatori di aprire le transenne per far entrare la folla che arrivava dalla Toscana per sostenere il marito, vincitore di ben undici titoli nazionali. Un record.

