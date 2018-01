Un monitoraggio svelerà che aria si respira in paese

Elisabetta Papa Ha preso il via ieri la prima verifica della qualità dell’aria - quella relativa al periodo invernale - sul territorio di Villa Bartolomea. La campagna di monitoraggio, avviata su richiesta dell’amministrazione comunale, avrà una durata di 30 giorni. Ad occuparsene sarà l’Arpav, l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, che proprio a questo scopo ha installato una centralina di rilevamento in via I Maggio, proprio all’ingresso del paese. La strumentazione registrerà parametri come anidride solforosa, ossidi di azoto, monossido di carbonio, ozono, polveri sottili, oltre a idrocarburi policiclici aromatici quali Benzo(a)pirene, benzene ed ammoniaca. L’obiettivo della rilevazione è la valutazione della qualità dell’aria nella zona del capoluogo di Villa Bartolomea, territorio ancora a vocazione prevalentemente agricola inserito all’interno delle Valli Grandi Veronesi. (...)

