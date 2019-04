«Teatro dell’Attorchio» fa incetta di premi al concorso «Le Contrà»

Il 19° concorso teatrale dialettale «Le Contrà» di Sanguinetto è stato vinto dalla compagnia «Teatro dell’Attorchio» di Cavaion con la commedia «Cantiere a luci rosse». Il premio al miglior attore è andato a Igino Dalle che ha interpretato Polpetta nella commedia che ha trionfato alla rassegna teatrale. Una vittoria netta, quindi, per il «Teatro dell’Attorchio» che si è aggiudicato i due premi principali del concorso organizzato dalla Pro loco «Le Contrà». Le giurie tecnica e popolare hanno assegnato il riconoscimento come miglior testo alla compagnia «El Tanbarello», di Bellombra (Rovigo), della commedia «Violassion de domicilio». I migliori costumi sono stati invece quelli de «I Salvadeghi» di Vigo di Legnago per l’opera «El tiro birbon de un vecio impestà». Per la 19esima edizione, la Pro loco ha chiamato sul palco dello Zinetti tutte le compagnie che avevano trionfato nelle precedenti edizioni proponendo perciò al pubblico il meglio del panorama degli spettacoli in dialetto veronese e veneto. Sono state quindi 8 le compagnie ad esibirsi riscuotendo grande successo. Nella serata conclusiva, il 23 marzo, protagonisti sono stati gli «Scariolanti» di Sustinenza con «Quando de stasea pezo se stasea mejo» che ha anche raccolto fondi in per l’Associazione contro le leucemie, linfonodi e mieloma. Grazie a ciò e al contributo del «Teatro dell’Attorchio», la Pro loco ha dato all’Ail 2mila euro per la ricerca. Gli organizzatori del premio stanno già lavorando alla 20esima edizione. •

RI.MI.