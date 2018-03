Ponte lesionato sul Tione, ristretta la carreggiata e ridotti i limiti

Nuova stretta per i mezzi pesanti che, malgrado i divieti, si ostinano a transitare sul ponte pericolante sul fiume Tione, a Bonferraro, intralciando la circolazione e mettendo a rischio la sicurezza. Da ieri mattina sono state ristrette ulteriormente le limitazioni al passaggio dei camion sul manufatto inserito sulla Regionale 10 «Padana inferiore». Con un’ordinanza, Veneto Strade, la società regionale proprietaria dell’importante arteria, ha disposto che la larghezza della carreggiata, a senso unico alternato regolato da impianto semaforico, venga ridotta a due metri mentre il limite di peso ammesso per i mezzi in transito è sceso da 7,5 a 3,5 tonnellate. Il passaggio dei veicoli al centro dell’impalcato dovrà anche rispettare il limite di velocità di 30 chilometri orari, nonché il divieto di sorpasso.

L’ulteriore prescrizione restrittiva è stata adottata in forma precauzionale una volta riscontrata una lesione sulla spalla del ponte, sul lato di Mantova, che ha reso necessario istituire limitazioni di carico e di carreggiata. Purtroppo, dallo scorso 14 marzo, quando fu introdotto il senso unico alternato con limite di carico a 7,5 tonnellate, moltissimi autotreni con pesi abbondantemente superiori ai limiti consentiti purtroppo hanno continuato a passare sul ponte con conseguente aggravamento della struttura. Eppure, la segnaletica di divieto con gli itinerari alternativi è ben evidente sia sulla rotatoria a Nogara, all’incrocio tra la Regionale 10 e la Statale 12, sia prima dell’imbocco del ponte sul Tione per chi proviene da Mantova. Solo negli ultimi giorni, grazie all'intervento degli agenti della polizia municipale di Sorgà, moltissimi mezzi pesanti sono stati deviati sui percorsi alternativi.

Addirittura, qualche giorno fa, in sole due ore, i veicoli pesanti deviati sono stati oltre 80 nei due sensi di marcia. Ora, con questo ulteriore restringimento della carreggiata - accorgimento già predisposto lo scorso anno su un ponte a Nogara, sempre sulla Regionale 10 - i mezzi pesanti con larghezza superiore ai due metri non potranno più transitarvi. Permangono ovviamente le deviazioni già previste a metà marzo: il traffico diretto da Mantova verso Padova viene deviato appena superato il confine regionale sulla Provinciale 20a per Villimpenta e da qui sulle Provinciali 32 e 49 per Nogara da dove si reimmette sulla Regionale 10. Per il traffico in direzione ovest, da Padova verso Mantova e da Verona, i mezzi, una volta a Nogara, devono proseguire sulla Statale 12 verso Ostiglia e da qui sulla Provinciale 482 in direzione di Mantova. Il traffico proveniente da sud verso est, ad Ostiglia viene dirottato sulla Provinciale 482 in direzione di Mantova. Tutto ciò in attesa di avviare i lavori di ristrutturazione del manufatto, previsti nel prossimo mese di luglio. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Lino Fontana