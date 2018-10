Hanno aspettato che un furgone carico di sigarette giungesse in una zona isolata, lungo la strada che collega Caselle di Pressana al capoluogo. E, non appena ha superato il ponte sul fiume Fratta, gli hanno sbarrato la strada con un camioncino costringendolo a fermarsi. A quel punto, pistole in pugno, sono scesi e hanno assaltato il mezzo svuotandolo per buona parte. Dopodiché sono fuggiti con centinaia di stecche delle migliori marche lasciando il malcapitato conducente sotto choc.

Rapina lampo, con una rapidità e una precisione chirurgiche, l’altra mattina in via Damiano Chiesa, dove quattro banditi, completamente vestiti di nero e con il volto travisato da passamontagna, hanno messo a segno una razzia ispirata ai celebri colpi ai portavalori. Limitandosi, fortunatamente, a fare il pieno di tabacco senza infierire sull’autista, che suo malgrado si è trovato protagonista di una scena da brividi, vista tante volte al cinema e al telegiornale.

Stefano Nicoli