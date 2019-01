Parcheggi rosa in centro È la strenna per le mamme

Per le feste di fine anno, il Comune di Albaredo ha deciso di riservare un’attenzione in più per le donne: gli stalli rosa riservati alle signore in dolce attesa e alle neo mamme. È stata infatti accolta dalla Giunta la richiesta arrivata dalla popolazione e portata avanti dal consigliere di maggioranza Lorenzo De Cao di realizzare dei parcheggi rosa, già presenti in alcuni Comuni del Veronese, pure nel centro di Albaredo. «L’amministrazione comunale, attenta alle esigenze dei suoi abitanti, è venuta incontro alle richieste del mondo femminile, in particolar modo a quelle delle neo mamme e delle donne in gravidanza, e ha creato dei parcheggi dedicati, i cosiddetti stalli rosa, nelle zone di passaggio o ad alta frequentazione come la piazza, il supermercato, i negozi del centro», spiegano dall’amministrazione. I parcheggi rosa si trovano dunque in Corso Umberto I, in via Alpone, in piazza Unità d’Italia e in via Chiesa. Si tratta di piazzole che non sono previste dal codice della strada, per cui il rispetto da parte degli utenti non è vincolante. Tuttavia rappresentano un invito agli albaretani a venire incontro alle mamme del paese, supportandole nelle difficoltà dovute agli ingombri creati dai passeggini e dalle fatiche della gravidanza. «Cercare parcheggio o semplicemente scaricare dall’auto il passeggino o la spesa possono essere attività che affaticano le donne in gravidanza o quelle che hanno partorito da poco», riflette il consigliere De Cao. «Con questa iniziativa», aggiunge l’amministratore, «l’amministrazione comunale punta al miglioramento della qualità della vita della propria popolazione. Pertanto, riconoscendo il grande valore della natalità e dei figli, ha ritenuto doveroso andare incontro alle esigenze delle mamme, realizzando gli stalli rosa nei punti strategici del nostro paese».

P.B.