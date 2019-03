Sequestrati 78 chili di hashish, tre arresti

Avevano scelto un appartamento immerso nelle campagne della Bassa come centrale operativa per un traffico internazionale di droga che dal Marocco giungeva nel Veneto. Un «terminal» completato da un magazzino ricavato in un garage preso in affitto in un complesso residenziale alla periferia di Verona, che faceva da base per rifornire i grossisti non solo della nostra provincia e in particolare del Lago di Garda. Ma anche delle regioni limitrofe e persino del Nord Europa. Del resto, che si trattasse di un giro fiorente, gestito da «pesci grossi» dello spaccio, l’hanno confermato gli oltre 78 chili di hashish, suddivisi in panetti e ovuli con un elevato principio attivo, sequestrati dai carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Legnago, che hanno recuperato anche una scacciacani e 8mila euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. Un quantitativo ingente, di cui finora non si avevano ricordi almeno nella Bassa, che, una volta immesso sul mercato, si sarebbe trasformato in almeno centomila dosi per un valore superiore ai 900mila euro. I gangli dell’organizzazione, arrestati dagli uomini del capitano Lucio De Angelis e finiti nel carcere di Montorio, erano tre giovani marocchini nullafacenti e regolari in Italia, di cui uno solo con precedenti per reati specifici. La banda, domiciliata di fatto a Ca’ degli Oppi ma residente altrove, era completata da una ragazzina, appena diciottenne, sempre originaria del Marocco, che è stata denunciata a piede libero. Sempre con la medesima accusa, ossia detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Anche se non è escluso che agli indagati venga contestato il reato di traffico internazionale di stupefacenti. L’INDAGINE. Tutto è partito - secondo quando illustrato ieri dal capitano De Angelis con il tenente colonnello Fabrizio Cassatella, comandante del Reparto operativo provinciale, e il maresciallo maggiore del Norm Roberto Zanoli, che ha condotto l’indagine con il luogotenente Mauro Tenani - due mesi fa da un «insediamento» a dir poco sospetto. I carabinieri di Oppeano hanno infatti scoperto che l’unico pregiudicato della banda - Yassine Mohcine, 32 anni, residente a Belfiore - occupava un appartamento nella nuova zona residenziale di via Serraglio, a Ca’ degli Oppi. Da lì è partito il monitoraggio dell’abitazione frequentata stabilmente anche dai due complici - Mohammed Jaouhari, 30 anni, e Adbelfattah Es Saady, di 36, residenti rispettivamente a Belfiore e a Casaleone - e da S.E.B., la 18enne con residenza a Noventa Vicentina. Settimane di pedinamenti, appostamenti e accertamenti, che hanno consentito di comporre un puzzle che dall’Africa approdava nella Bassa, probabilmente via mare con sbarchi in Spagna. Un sistema scandito da continue staffette, a bordo di una Volkswagen Golf e di una Renault Clio - una davanti all’altra per scongiurare controlli - tra la frazione di Oppeano e un garage confuso tra centinaia di autorimesse sotterranee di un residence di via Montorio, nel quartiere veronese di Borgo Venezia, che fungeva invece da deposito. L’IRRUZIONE. Il blitz, che ha consentito di sgominare un importante «anello» di una catena destinata a rifornire spacciatori di medio livello, ossia in grado di acquistare fino a 10 chili di droga, è scattato venerdì pomeriggio per concludersi poi la mattina successiva. Durante la perquisizione nella casa a Ca’ degli Oppi, dove è stata trovata soltanto la 18enne, i militari del Norm hanno rinvenuto, nascosti in stanza da letto, 38 chili di hashish, ripartiti in panetti da circa un chilo con impressi i marchi di fabbrica «London» e «Oke», la pistola priva del tappo rosso e il contante. I restanti 40 chili di droga - 30 custoditi in un borsone integro, simile ad altri nove trovati invece vuoti - sono stati invece scoperti nel nascondiglio veronese, già individuato nei giorni precedenti dai militari con l’ausilio di un cane antidroga del Nucleo cinofilo dell’Arma di Torreglia (Padova). In mezzo ai panetti pronti da smerciare all’ingrosso c’erano anche otto chili di ovuli, con olio solidificato di hashish purissimo, che secondo gli inquirenti dovevano venire ingeriti dai corrieri di turno per finire sui mercati del Nord Europa, a partire dalla Svizzera. GLI ARRESTI. I carabinieri, coordinati dal pm Eugenia Bertini, hanno quindi avviato le ricerche dei tre marocchini. Due di loro sono stati fermati in serata a bordo della Clio nei paraggi del condominio di Borgo Venezia. Il terzo componente è stato bloccato invece, dopo un inseguimento, nei dintorni di Montebelluna, nel Trevigiano, dove sono concentrate ora le indagini. Al termine degli accertamenti i tre spacciatori sono stati trasferiti nella casa circondariale scaligera dove ieri il giudice Livia Magri ne ha convalidato l’arresto, confermando nei loro confronti la custodia cautelare in carcere. Il ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana, con delega alle politiche antidroga, si è complimentato: «Congratulazioni e grazie ai carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Legnago per la brillante operazione che ha consentito di stroncare un importante giro di spaccio. Avanti con la lotta dura alla droga». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefano Nicoli