Scuola materna, l’attesa è finita Finanziato l’asilo del capoluogo

Si sblocca il progetto per realizzare ad Oppeano la nuova scuola materna, che accoglierà una novantina di bambini dai tre ai cinque anni. L'amministrazione comunale ha ottenuto infatti un ingente finanziamento, pari ad un milione e 850mila euro, dal ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur). Così, grazie a questa strenna primaverile, si accorceranno notevolmente i tempi per la costruzione della futura scuola dell'infanzia del capoluogo: un’opera destinata a caratterizzare la conclusione del mandato del sindaco Pierluigi Giaretta, che scadrà tra un anno esatto. Il sogno nel cassetto della Giunta che amministra il paese dal 2014 prende ora concretezza grazie appunto a questo corposo finanziamento che andrà a coprire buona parte della spesa preventivata per realizzare l’asilo. Il quale, in base al progetto definitivo-esecutivo appena approvato dall’esecutivo, comporterà un costo complessivo di circa 2,7 milioni di euro. Un investimento che sarà sostenuto grazie anche ai 550mila euro messi a disposizione dalla Regione Veneto e agli altri 150mila stanziati dalla Fondazione Cariverona. L’importo rimanente, di circa 150mila euro verrà invece coperto con fondi propri dell'ente locale. «La nuova scuola dell’infanzia», ricorda il sindaco, «è frutto di un progetto la cui prima stesura risale al 2007, anno in cui l’amministrazione comunale decise di dotare il capoluogo di un nuovo edificio. Le domande di contributo sono state inviate alle istituzioni preposte e, a cavallo tra gli anni 2008 e 2010, sia la Regione Veneto che la Fondazione Cariverona hanno garantito i primi due finanziamenti. I quali erano tuttavia insufficienti per poter aprire i cantieri». «Tutto ciò», fa notare Giaretta, «è stato possibile grazie ad un lavoro costante e lungimirante che il Comune porta avanti da 11 anni. Non è stato facile, ma non ci siamo mai arresi, soprattutto in questo periodo nel quale è difficile reperire risorse. La progettazione della scuola è essa stessa lungimirante, perché guarda al futuro dei nostri bambini, dei piccoli oppeanesi, che potranno godere di una struttura adeguata alle loro esigenze, sicura e moderna». La nuova scuola materna verrà costruita nell'area verde comunale, dove già si trovano gli impianti sportivi che ospitano sia i campi da calcio che la palazzina con gli spogliatoi. La medesima area accoglierà in futuro, anche un centro polifunzionale per le associazioni, per le manifestazioni e le sagre del paese. Il futuro asilo sorgerà proprio in questa zona verde, in località Le Fratte, accanto al parcheggio di piazza Marcolongo. Il nuovo edificio scolastico andrà a sostituire quello ormai vetusto e non più a norma, intitolato «Ai Caduti», che si trova in via Francesco Petrarca. La struttura si svilupperà su una superficie complessiva di 2.077 metri quadrati. Sarà un edificio ad alta tenuta antisismica, che verrà dotato, oltre che delle aule didattiche, di una sala polifunzionale e dei relativi servizi, con un giardino per le attività di gioco all’aperto. Sarà inoltre provvisto di un ampio parcheggio per le auto di insegnanti e genitori. A breve, l’amministrazione comunale intende indire la gara d’appalto per poter iniziare i lavori entro la fine di quest'anno. E poter così garantire quanto prima una scuola materna funzionale ed accogliente ai piccoli oppeanesi e alle loro famiglie. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Zeno Martini.