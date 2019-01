Paese controcorrente: le aziende aumentano

Uno degli indicatori più importanti che segnalano che Oppeano è cresciuta è senz’altro il numero di aziende che si sono insediate nel territorio, ben servito dalla rete viabilistica, in primis con i collegamenti alla statale 434 Transpolesana. «Negli ultimi due decenni, scelte urbanistiche mirate, inserite nel Piano d’Area del Quadrante Europa, hanno reso Oppeano appetibile da parte di diverse attività, che qui si sono insediate», dice il sindaco Pierluigi Giaretta, «nonostante la recente crisi economica, qui sono state poche le aziende ad andare davvero in difficoltà. Oppeano si è sempre distinta per gli insediamenti produttivi e i dati della Camera di Commercio di Verona lo dimostrano». A fronte di una diminuzione di imprese generalizzata nel territorio del Basso veronese, le aziende operanti ad Oppeano nel 2017 erano 933, mentre il 30 giugno 2018 erano salite a 941. «Un incremento dello 0,4 per cento è una percentuale di crescita interessante», commentano il sindaco con Raffaele Salaro, consigliere delegato alle Attività economiche, «l’auspicio è che il trend di crescita prosegua, ricordando che vi sono aree produttive importanti in Zai a Vallese, quasi del tutto occupata, dove operano aziende nazionali ed internazionali. Inoltre, si sta sviluppando il centro logistico di Ca’ degli Oppi, dove si è insediato il marchio della grande distribuzione organizzata Aldi, con un polo logistico da 500 mila metri quadrati». Entrando nel merito dell’occupazione, i dati, recentemente pubblicati dall’agenzia Veneto Lavoro, parlano chiaro: nel 2016 sono stati assunti nel territorio oppeanese 1.645 dipendenti a tempo determinato, mentre a tempo indeterminato hanno trovato occupazione 145 uomini e 145 donne. «Oppeano è tra i Comuni più vivaci della pianura veronese ed abbiamo una certezza: grazie alle scelte oculate fatte dall’amministrazione comunale, il territorio potrà crescere ancora, accogliendo nuove imprese», conclude Giaretta, «alcune hanno già dimostrato il loro interesse. Da parte nostra continueremo ad investire in servizi al cittadino e viabilità». Ad esempio, un’azienda italiana si è proposta per acquistare il capannone ex Agfa, a Vallese: l’Agfa ha chiuso un anno e mezzo fa. •

Z.M.