Nuovo asilo in centro Approvato il progetto

La Giunta comunale di Oppeano ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per costruire la nuova scuola dell'infanzia del capoluogo. Si tratta, indubbiamente, dell’opera più attesa dai residenti. L’amministrazione comunale ha inviato nei tempi e nei modi stabiliti le richieste per ottenere i contributi necessari ad aprire i cantieri. Così è stato possibile ricevere un importante finanziamento di 1.850.000 euro dal ministero della Pubblica istruzione. Un importo ingente che andrà a coprire buona parte delle spese di realizzazione della struttura, che il base al progetto richiederà un investimento complessivo di 2.705.000 euro. Senza dimenticare che la Regione Veneto ha messo a disposizione del Comune altri 550mila euro mentre la Fondazione Cariverona partecipa all’operazione con un contributo di 150mila euro, già nelle disponibilità del Comune da alcuni anni. La cifra rimanente, pari a 155mila euro, verrà coperta con fondi propri dell'ente locale, al fine di mettere a disposizione dei piccoli oppeanesi il nuovo edificio scolastico e poter così abbandonare il vecchio asilo «Ai Caduti»: un plesso divenuto ormai inadeguato alle esigenze educative e non più a norma, in base alle recenti regole urbanistiche e sulla sicurezza degli edifici pubblici. «La nuova scuola materna, adeguata e funzionale, sorgerà in località Le Fratte, in adiacenza agli impianti sportivi», annuncia il sindaco Pierluigi Giaretta. «L'appalto della stessa», aggiunge, «verrà aggiudicato entro la fine di quest'anno».

Z.M.