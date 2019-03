Maria Callas donna oltre che artista Convegno alla Samo

Un evento dedicato a una donna che ha fatto la storia della lirica mondiale e la cui esistenza è stata un melodramma, tra arte ed esperienza. Giovedì 14, alle 20.30, a Bonavigo, la sala convegni della Samo ospiterà il convegno «La donna dietro la divina Maria Callas»: relatrice Mirella Borin, vicepresidente dell’accademia interpretativa «Maria Callas» di Zevio. Organizzata dall’Organismo di Parità dall’Adige al Fratta - che coinvolge i Comuni di Roverchiara, Bonavigo, Minerbe, Boschi Sant’Anna e Bevilacqua - la serata renderà omaggio una donna che, per un certo periodo della sua vita, fu legata anche alla città di Verona. Nel 1947, infatti, Maria Callas si trovava nella città scaligera perché scritturata nell’opera «Gioconda» di Amilcare Ponchielli, in scena all’Arena. Qui incontrò l’imprenditore Giovanni Battista Meneghini che, infatuatosi di lei, le propose il famoso «patto dei sei mesi», durante i quali l’avrebbe mantenuta di tutto punto e aiutata nella carriera. La giovane Callas, che aveva 27 anni meno di Meneghini, accettò e si innamorò dell’imprenditore. I due si sposarono nel 1949, contro il parere della famiglia di lui, che lasciò anche l’attività per diventare l’agente della moglie. Da qui la carriera di Callas prese il volo e divenne una delle più grandi cantanti del mondo. Nei pochi periodi di tranquillità tra un impegno e l’altro, i due vivevano a villa Giannantoni, oggi villa Callas, a Sirmione. Il matrimonio durò 10 anni, cioè fino al 1959, quando il soprano si innamorò dell’armatore greco Aristotele Onassis. L’ingresso al convegno è libero. •

L.B.