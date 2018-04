Grigliata di San Marco con giochi e spettacoli

È stata chiamata «Grigliata di San Marco al parco», l'appuntamento che la Pro loco di Oppeano ha promosso, in occasione della Festa nazionale del 25 aprile, anniversario della Liberazione e ricorrenza di San Marco Evangelista, al parco urbano di San Serafino. Così una tradizione estemporanea, in onore del patrono di Venezia e del Veneto, viene ufficializzata. Sarà l'occasione per trascorrere una giornata in amicizia all’aria aperta, allietati dai gruppi oppeanesi Clown 4, Compagnia dell’Onda e truccabimbi. Si inizierà alle 10.30, quando il gruppo «I Clown 4» - clown di corsia che intrattengono i piccoli pazienti negli ospedali - allieteranno con i loro spettacoli di giocoleria grandi e piccoli. Inoltre ci sarà un intrattenimento musicale a cura della Compagnia dell’Onda. Il costo della grigliata, servita a partire dalle 12, è di 8 euro a persona, bevande escluse. Il piatto unico prevede: salamella, pancetta, lonza, wurstel, petto di pollo, polenta e patatine fritte. È gradita la prenotazione al 347.7613378. «La festa di San Marco», sottolinea il sindaco Pierluigi Giaretta, «viene celebrata per ricordare la ricorrenza di San Marco Evangelista, ricordare le nostre radici e vivere a pieno lo spirito comunitario». •

Z.M.