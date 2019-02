Elezioni comunali, Giaretta tenta il bis

Pierluigi Giaretta, sindaco uscente, si ricandiderà a alla carica di primo cittadino di Oppeano alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio. Ora si apre la caccia agli altri candidati alla poltrona di primo cittadino, che sfideranno l’esponente della Lega e che, almeno fino a questo momento, non sono ancora usciti allo scoperto. «Ho intenzione di ripropormi per il secondo mandato», conferma Giaretta, subentrato nel 2014 ad Alessandro Montagnoli, suo referente politico, «innanzitutto perchè è una grande soddisfazione ricoprire il ruolo che ho svolto in questi cinque anni, spendendomi molto a servizio dei cittadini». «Credo di aver lavorato con la mia squadra nel modo giusto, dando le risposte che i residenti si aspettavano», aggiunge Giaretta, «e questo mi viene confermato dai consensi della gente che incontro. E che mi chiede di ricandidarmi perchè è stata soddisfatta di quanto abbiamo fatto e per essere stata tenuta in considerazione. Era la nostra prerogativa di cinque anni fa,quella di stare vicino ai bisogni della gente e di ascoltare gli oppeanesi e credo che ci siamo riusciti». Quindi Giaretta prosegue: «Mi ripropongo, inoltre, con la speranza di venire rieletto, anche per poter seguire la conclusione dei tanti cantieri che sono in corso e che sto per avviare in queste settimane. Primo tra tutti quello mirato alla costruzione della nuova scuola dell'infanzia del capoluogo, un'opera pubblica attesa da tempo dai residenti, impegnativa ed importante per il futuro del nostro territorio». «Senza dimenticare», precisa il primo cittadino, «l’affidamento degli incarichi per la costruzione di due rotatorie che inizierà prima della scadenza del mio mandato: quella di via Cadalora, a Ca’ degi Oppi, e quella di via Spinetti, a Vallese. Giaretta conta di ripresentarsi sotto le insegne della Lega: «Ne stiamo ancora discutendo con il gruppo che sostiene l'attuale amministrazione, ma sono convinto che mi ripresenterò con il simbolo del partito di Salvini, movimento che amministra il municipio dal 1995. Del resto, abbiamo avuto il coraggio di presentarci cinque anni fa con il simbolo della Lega quando era al tre per cento, in assoluta caduta libera. Pertanto, non vedo perchè non dovrei farlo ora che il movimento in cui milito è schizzato al 30 per cento a livello nazionale ed è ormai vicino al 50 nel Veneto». Ma chi cercherà di contrastare il percorso di Giaretta, portabandiera della coriacea ed inossidabile Lega oppeanese? Finora nessuno si è fatto ancora avanti ufficialmente a differenza di cinque anni fa quando i candidati erano usciti allo scoperto per tempo. «Al momento non abbiamo ancora deciso nulla», fa sapere Mattia Galbero, capogruppo di opposizione di Forza Oppeano, navigato amministratore di Forza Italia, residente a Ca' degli Oppi, che si è candidato sindaco un quinquennio fa e che si trova da anni seduto all'opposizione della compagine leghista. «Ritengo che, posto il fatto che la Lega correrà con ogni probabilità da sola, riuscire a fare una lista unica con le altre forze politiche e con le persone impegnate nella società civile, per cercare di sconfiggerla dopo 25 anni, sia la sola strada percorribile, altrimenti sarà molto dura presentarsi alle elezioni». «Non è mia intenzione ricandidarmi a maggio», riferisce l'altra capogruppo di opposizione, Serena Marchi, candidato sindaco nel 2015 con «Oppeano Città Viva». «La mia vita», confida, «ha preso un'altra strada, soprattutto dal punto di vista professionale. È stata una bella esperienza, ma che ritengo conclusa». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Zeno Martini