Lo Stellini non solo rinasce, ma cresce

Riccardo Mirandola L’ex ospedale Stellini di Nogara ritorna a vivere. Ieri mattina sono stati inaugurati la nuova radiologia, l’ecografia e il parcheggio davanti alla struttura sanitaria. Inoltre, il numeroso pubblico ha potuto vedere per la prima volta il rendering di come diventerà la nuova Rems (la Residenza per l’Esecuzione delle Misure per la Sicurezza) che dovrà accogliere i 36 pazienti attualmente ospitati all’interno dell’ex ospedale. Alla cerimonia per il taglio del nastro il sindaco Flavio Pasini, che ricopre anche la carica di presidente dei sindaci del’Ulss 9 Scaligera, ha voluto al proprio fianco una parterre di sindaci che mai si era vista in passato a Nogara. Non solo. Alla cerimonia erano presenti anche i massimi vertici dell’Ulss 9, guidati dal direttore generale Pietro Girardi, giunto assieme al neo sottosegretario alla Salute Luca Coletto che per alcuni giorni sarà ancora assessore regionale alla Sanità. L’esponente del Carroccio è stato, negli anni scorsi, uno dei principali sostenitori della Rems di Nogara, sfidando anche alcune resistenze all’interno del proprio partito, pur di far arrivare allo «Stellini» i pazienti degli ex ospedali psichiatrici giudiziari. «L’ex ospedale Stellin» ha voluto precisare l’assessore Coletto, «è ora una struttura viva, un modello unico nella Regione Veneto grazie alla Rems che è forse tra le migliori d’Italia». La realizzazione della struttura è stata affidata nei giorni scorsi alla ditta che si è aggiudicata l’appalto dei lavori che lo stesso Coletto ha promesso di voler vedere terminati entro la fine del 2020. Per quanto riguarda la rinascita di radiologia ed ecografia, è tangibile l’orgoglio del sindaco Flavio Pasini: «Abbiamo finalmente aperto nuovi servizi a Nogara», ha commentato il primo cittadino, «e tutto questo andrà a vantaggio dei cittadini del territorio. Ed è per questo che oggi abbiamo tanti sindaci e consiglieri comunali, ma anche un pubblico numeroso all’inaugurazione. La radiologia e l’ecografo saranno al servizio dei cittadini e non solo degli ospiti della Rems. Se non avessimo puntato all’accoglienza dei pazienti psichiatrici, oggi avremmo avuto uno Stellini allo sfascio e invece posso dire che siamo di fronte a una vera e propria rinascita, con tutta la struttura utilizzata. Nei campi circostanti, che sono di proprietà dell’Ulss, avremo una azienda che farà agricoltura biologica assieme ai pazienti della Rems». Soddisfazione per il risultato raggiunto a Nogara anche dal dg Girardi, impegnato da mesi nel potenziamento e ottimizzazione dei servizi dell’Ulss 9. «Nogara», ha spiegato il direttore generale dell’Ulss9 irardi, «è l’esempio di come si possa far rivivere una struttura sanitaria. Nei prossimi giorni, in tutta la provincia, saranno inaugurati altri servizi sanitari che abbiamo fortemente voluto con i sindaci e la Regione». Allo «Stellini» dovrebbero trasferirsi anche i circa 60 ospiti non autosufficienti della casa di riposo San Michele. Progetto, questo, già approvato dall’Ulss 9 ma attualmente fermo perché l’istituto per anziani ha alcune difficoltà nel reperire i fondi necessari a finanziare l’adeguamento dell’intero piano terra dell’ex ospedale. «Voglio precisare», ha voluto sottolineare Coletto, «che in Veneto non verrà eliminato nessun posto letto perché tutti i parametri sono ampiamente rispettati. Anzi, la Regione vuole potenziare tutti quei servizi che riguardano la riabilitazione». •

