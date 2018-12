In tredici aziende per il lavoro giusto Tutto per i giovani

La seconda edizione di «Sei nel Posto Giusto», il progetto ideato dal Comune di Nogara per avvicinare i giovani e le aziende del territorio in vista di prospettive di lavoro, è stato presentato ieri in Provincia con la partecipazione di tutte le 13 aziende che hanno aderito quest’anno all’iniziativa. In pratica, i ragazzi delle scuole medie e superiori di Nogara, Gazzo e Cerea potranno partecipare ad una serie di incontri con le aziende per capire meglio quali saranno le prospettive di lavoro una volta che avranno terminato il proprio percorso di studi. «Sono soddisfatto di questo progetto», ha detto il sindaco di Nogara Flavio Pasini, «lo scorso anno molti ragazzi hanno avuto dei riscontri positivi e alcuni sono riusciti ad essere assunti in aziende aderenti a Sei nel Posto Giusto. Nella scorsa edizione, la multinazionale Ball di Nogara ha deciso di entrare come primo partner e poi, a ruota, si sono aggiunte altre ditte. Quest’anno sono entrate nel nostro gruppo anche realtà di Gazzo e Cerea: ne siamo molto soddisfatti». Un primo incontro sarà il 18 gennaio, in sala consiliare a Nogara, dove è prevista una consulenza per le famiglie che devono scegliere quale indirizzo scolastico far prendere ai propri figli. Successivamente, il 12 e il 13 aprile, si terranno altre due iniziative importanti. Nella prima i giovani saranno informati delle figure professionali maggiormente richieste dalle aziende partner del progetto e nel secondo incontro invece tutte le 12 aziende si siederanno attorno ad un tavolo per parlare individualmente con ciascun ragazzo che ha aderito a «Sei nel Posto Giusto». Le aziende partner del progetto sono: Ball, Coca Cola Hbc Italia, Banco BPM Spa, Direzione 22, Diamant, Eco Green, Fondazione Cattolica Assicurazione, Hinowa Spa, Prolux, Randstad, Sti Spa, Tipografia Sammartino, Trentin Spa. «Sono orgogliosa che questo progetto abbia successo», ha commentato Alessandra Filippi, consigliere comunale di Nogara con delega al Commercio, «tutto è partito da una idea di Ball e ho scommesso sull’importanza di dare ai nostri ragazzi una visione chiara di quello che il mondo del lavoro richiede e quindi poter scegliere il percorso di studi più consono per riuscire poi a trovare un’occupazione». Per il 12 e il 13 aprile, invece, Comune e aziende stanno cercando di avere la partecipazione di rappresentanti del mondo dello sport, come nella prima edizione, e attendono Mario Cipollini e Giacomo Sintini. •

RI.MI.