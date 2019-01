Il ponte sarà vietato ai trasporti eccezionali

Il Comune di Nogara ha deciso di dire basta ai trasporti eccezionali oltre le 100 tonnellate che ogni giorno transitano sulla Regionale 10 in direzione di Mantova. Il blocco, che sarà ufficializzato nei prossimi giorni da un’ordinanza del sindaco Flavio Pasini, è stato deciso in seguito alla necessità di monitorare lo stato di conservazione del ponte in mattoni sul fiume Tartaro di via Stellini. Dopo alcuni rilievi effettuati nei mesi scorsi è emerso che il manufatto presenta alcune problematiche che devono essere approfondite. Quindi è consigliabile evitare il passaggio di trasporti eccezionali che potrebbero creare ulteriori danni strutturali. Il provvedimento è stato annunciato nei giorni scorsi da Pasini durante un incontro in municipio con i colleghi Stefano Negrini (Gazzo), Mario Sgrenzaroli (Sorgà) e Fabrizio Avanzini (Villimpenta). Durante la riunione, alla quale hanno preso parte anche tecnici di Veneto Strade, la società regionale competente sull’infrastruttura, Pasini ha spiegato che il passaggio continuo di camion che trasportano materiale oltre le 100 tonnellate sta creando da tempo non pochi problemi per la viabilità e anche per lo stesso assetto del manto stradale. In particolare, il primo cittadino di Nogara teme che il perdurare del transito di questo tipo di mezzi pesanti possa creare grossi problemi al ponte sulla Regionale 10 costruito in mattoni e continuamente sottoposto a forti tensioni statiche che devono essere verificate da tecnici specializzati. «L’ordinanza che firmerò a breve», spiega Pasini, «sarà concordata con Veneto Strade e prevede comunque il blocco, seppur temporaneo, dei trasporti eccezionali sulla Regionale 10. Verrà, tuttavia, predisposta una viabilità alternativa per i mezzi che dal Veneto sono diretti a Mantova. I camion con carichi oltre le 100 tonnellate dovranno dirigersi verso Ostiglia e da qui prendere la strada che conduce a Mantova. Si tratta di un percorso molto più lungo rispetto a quello attuale ma non vi sono altre soluzioni». Il divieto di transito sulla Regionale 10 è stato condiviso anche dai Comuni confinanti e in particolare da Sorgà che nei mesi scorsi ha dovuto affrontare forti disagi per il rifacimento di un ponte sulla Regionale che era rimasto danneggiato dal traffico pesante. Nel 2017, era toccato invece a Nogara chiudere il transito sulla stessa strada per il crollo parziale di un ponte proprio a 100 metri da quello sul Tartaro, che ora sarà sottoposto ad ulteriori indagini. Nello scorso autunno era stato disposto il prosciugamento temporaneo del fiume per compiere un’ispezione sulla conservazione della struttura. Dai risultati trasmessi in municipio da Veneto Strade sono emersi alcuni punti da verificare con analisi più dettagliate. In particolare, si dovrà porre attenzione ad un avvallamento, seppur di lieve entità, che si è formato sull’asfalto e che potrebbe essere sintomo che qualcosa stia cedendo sotto il manto stradale. Da circa un anno i trasporti eccezionali sulla Regionale 10 vengono effettuati in orario notturno per evitare disagi al traffico normale e si calcola che in una settimana da Nogara passino almeno sei tir oltre le 100 tonnellate, considerati i maggior responsabili dei cedimenti ai ponti costruiti nei decenni scorsi. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Riccardo Mirandola