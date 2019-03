Addio a Besutti volontario al servizio della comunità

Il paese è in lutto per la morte di Guido Besutti, morto sabato scorso all’età di 81 anni dopo una breve malattia. Attivo da anni nel mondo del volontariato locale, Besutti è stato per molti anni funzionario dell’ex Ulss 21 di Legnago. Un ruolo che lo scorso anno gli ha consentito di promuovere il ritorno a Nogara di una stampa dell’ospedale Francesco Stellini risalente ai primi anni del 1900. Il documento era conservato in un ufficio del polo direzionale di via Gianella, a Legnago, e per anni l’ex dipendente dell’Ulss aveva cercato di riportare a casa quella testimonianza storica che ora è conservata in municipio. A piangere Besutti, che lascia la moglie Anna e i figli Filippo e Valeria, sono anche gli amici di «Pomeriggi Insieme», l’associazione che si occupa delle lezioni universitarie per gli anziani del paese. Per circa otto anni, il pensionato è stato anche tra i responsabili della Pro loco di Nogara, ricoprendo l’incarico di revisore dei conti, per poi passare a svolgere il ruolo di revisore regionale nell’Unpli Veneto. «Besutti», ricorda il sindaco Flavio Pasini, «era molto legato al nostro paese e si è prodigato per molto tempo per la comunità, oltre che per la restituzione della stampa dell’ospedale Stellini. Con lui perdiamo una delle figure che conservavano la memoria storica del nostro territorio». Il funerale dell’81enne si terrà oggi, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Nogara. •

RI.MI.