Nogara Mare, da Venezia fumata nerissima

Fumata nera, anzi nerissima per l’autostrada Nogara Mare. La Giunta regionale del presidente Luca Zaia, infatti, sembra aver scritto definitivamente la parola fine al progetto da due miliardi di euro volto alla creazione del collegamento viabilistico da 107 chilometri che dovrebbe unire il Basso veronese all’Adriatico, innestandosi sulla Transpolesana all’altezza di Legnago. Attraverso una delibera pubblicata in questi giorni sul Bollettino ufficiale regionale (Bur), il governatore del Veneto ha deciso di non sottoscrivere la concessione per la progettazione, costruzione e successiva gestione dell’autostrada Medio Padana Veneta con i vincitori della gara per il «project financing». Ovvero il consorzio da nove imprese tra cui vi sono Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova spa e Confederazione Autostrade spa. Alla base della mancata stipula del contratto vi è la richiesta, inoltrata a Venezia dal raggruppamento delle società vincitrici, di rivedere al rialzo il contributo pubblico previsto originariamente per realizzare l’opera, innalzandolo dagli originari 50 milioni di euro, fissati dalla Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) nel 2010, a una quota oscillante tra 1,25 miliardi ed 1,87 miliardi di euro. Tutto ciò, a causa delle mutate condizioni economiche necessarie per consentire all’infrastruttura di decollare. Nel 2015, ovvero due anni dopo aver aggiudicato l’ appalto, Venezia aveva deciso di effettuare una revisione dell’iter della Nogara Mare, da svolgersi in contraddittorio con le imprese aggiudicatarie interessate, allo scopo di verificare se permanevano le condizioni di fattibilità dell’intervento, comprensivo di una rete di viabilità complementare ampia 70 chilometri, per il quale, nel 2006, la Regione aveva riconosciuto il «pubblico interesse». Il nuovo studio sulle condizioni di traffico necessarie per la nuova autostrada, consegnato alla Regione nel 2016, ha quindi ribassato del 20-25 per cento, rispetto alle proiezioni originali, i flussi di veicoli previsti lungo la Nogara Mare. Alla luce di tutto ciò, Venezia, il 23 febbraio 2017, ha consegnato lo stesso monitoraggio al consorzio di imprese, sollecitando più volte una risposta in merito all’interesse o meno nella stipula del contratto da parte delle stesse. Lo scorso settembre, quindi, l’Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova spa, con una nota, ha evidenziato che i presupposti per garantire l’equilibrio economico-finanziario del progetto erano cambiati, prevedendo un considerevole innalzamento del co-finanziamento pubblico dell’opera, fissandolo, a seconda delle soluzioni adottate, tra gli 1,25 e gli 1,87 miliardi di euro. Ossia una cifra corrispondente quasi per intero al costo dell’autostrada. Di fronte a tale richiesta la Regione, con un successivo scambio di missive, ha evidenziato che, in questo modo, il consorzio manifestava la propria carenza di interesse alla stipula del contratto rispetto alle condizioni di partenza dell’appalto. Per contro, lo scorso 5 febbraio, il gruppo di imprese ha ribadito di voler realizzare la nuova autostrada, ma con il necessario incremento di finanziamenti pubblici. Da qui è scaturito il diniego definitivo della Giunta Zaia alla firma del contratto. Nel provvedimento, l’esecutivo regionale puntualizza: «L’aumento del contributo pubblico richiesto non è accettabile: non vi è alcuna norma di legge, né alcuna previsione contrattuale che imponga il riequilibrio preteso con il riconoscimento di uno stanziamento dell’amministrazione che è sostanzialmente vicino al valore complessivo dell’opera stessa». Pertanto, la Giunta veneta ha preso atto «che il consorzio di imprese non si è dichiarato disposto a concludere il contratto di concessione alle condizioni in base alle quali è stato aggiudicato». «Non è in discussione l’utilità di quest’opera», evidenzia Elisa De Berti, assessore regionale ai lavori pubblici, «bensì la sua sostenibilità economica, visto che con una richiesta di risorse così elevata, praticamente è come se l’autostrada venisse realizzata interamente attraverso i finanziamenti pubblici». •

Fabio Tomelleri