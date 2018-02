Importanti novità per il servizio ferroviario sulla Verona-Rovigo sono state annunciate nel corso di un incontro svoltosi al municipio di Legnago ( Verona) tra l’assessore ai trasporti della Regione del Veneto, i rappresentanti dei Comuni attraversati dalla linea (Legnago, Bovolone, Cerea, Castagnaro, Villa Bartolomea, Badia Polesine, Lendinara, Costa di Rovigo e Rovigo), il direttore generale di Sistemi Territoriali, società che gestisce la linea, e i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi).

«Sono previsti interventi di miglioria sia sull’infrastruttura sia nella gestione del servizio - ha spiegato l’assessore regionale Elisa de Berti - Rfi già nel corso del 2018 investirà importanti risorse per la realizzazione del nuovo Apparato centrale computerizzato della stazione di Legnago (circa 5 milioni di euro) e per il rinnovo dell’armamento fra Cerea e Isola della Scala (circa 9 milioni di euro). Regione e Rfi, inoltre, all’interno di un ampio accordo sottoscritto lo scorso luglio per l’eliminazione di passaggi a livello nel territorio regionale, cofinanzieranno la costruzione di un sottopasso in Comune di Cerea, di cui è già stato approvato il progetto definitivo, che assicurerà la soppressione di ben tre barriere oggi esistenti».