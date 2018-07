Smacco per le medie di Casette Difficile avere i soldi per rifarle

Fabio Tomelleri Fondi statali a rischio per le nuove scuole medie «Barbieri» di Casette. Il piano triennale per l’edilizia scolastica 2018-’20, recentemente approvato dalla Giunta veneziana del governatore Luca Zaia, ha lasciato l’amaro in bocca al sindaco Clara Scapin ed ai suoi assessori. Il progetto da 3,7 milioni di euro che comprende l’abbattimento e la ricostruzione del plesso del quartiere, che ospita 180 studenti, si è infatti piazzato soltanto al ventiduesimo posto, su un totale di 250 proposte presentate da altrettanti municipi e province venete, nella graduatoria degli interventi che verrà inviata nei prossimi giorni al ministero dell’Istruzione, università e ricerca (Miur). Entro due mesi, infatti, Roma dovrà stabilire quale quota assegnare al Veneto dello speciale fondo statale triennale di 1,7 miliardi di euro destinato ad interventi in edilizia scolastica in tutta la Penisola. Facendo una divisione matematica del fondo statale tra le 20 regioni italiane, alle scuole del Veneto toccherebbero, per il 2018, poco più di 28 milioni di euro. Ovvero una somma insufficiente per coprire anche l’intervento delle scuole legnaghesi: tenendo conto dei progetti che precedono le medie «Barbieri» nell’elenco, al Veneto servirebbero contributi per una somma che oscilla tra i 38 milioni ed i 44 milioni di euro. Tanto che, nella «mini-graduatoria» diffusa dall’ufficio stampa della Regione, all’indomani dell’approvazione del Piano per l’edilizia scolastica, il piano «salva-Barbieri» non rientra tra le prime 10 opere prioritarie presentate dai Comuni. Per la provincia di Verona, Venezia ha dato la precedenza alle nuove elementari di Villafontana di Bovolone, al secondo posto della lista, ed alla media «Falcone e Borsellino» di Bardolino, al nono posto. Sui 3,7 milioni di euro previsti in totale dal progetto legnaghese, le risorse chieste allo Stato ammontano a 2,1 milioni. L’amministrazione aveva fatto letteralmente i salti mortali per presentare in Regione, lo scorso 20 maggio, la proposta di ricostruzione delle medie di Casette, fuori norma dal punto di vista antisismico. Pur di approvare il progetto, il sindaco Scapin, sfruttando l’appoggio di una parte della minoranza, aveva affrontato in Consiglio comunale una scissione della maggioranza, sfociata nel passaggio all’opposizione dei quattro consiglieri «dissidenti» del Gruppo misto. Il sindaco, alla luce della graduatoria regionale, confida che Roma, a settembre, trovi le risorse per il cantiere legnaghese. «Sono delusa», ammette Scapin, «poiché avevamo corso contro il tempo per poter presentare entro la scadenza del bando un progetto cantierabile fin da subito. A livello provinciale, comunque, il nostro intervento si è piazzato al terzo posto, anche se avremmo preferito, ovviamente, che fosse stato il primo». Il primo cittadino evita di dare una lettura politica della graduatoria. «Tuttavia», annota, «paghiamo lo scotto di essere isolati politicamente, non avendo un rappresentante della città che, nel rispetto della legge, avrebbe potuto informarci per tempo sul bando». Claudio Marconi, assessore ai Lavori pubblici, è più ottimista: «Attendiamo il responso ministeriale. È vero che non siamo sicuri del contributo, tuttavia ci sono buone possibilità che possa essere finanziato già quest’anno. Oltretutto, abbiamo in cassa 746mila euro, derivanti da certificazioni ottenute per le nuove medie Frattini. Questi fondi ci permetteranno di avviare comunque l’intervento. Per dismettere la vecchia scuola, infine, c’è tempo fino a giugno 2020». L’ex vicesindaco Simone Pernechele, favorevole al polo unico nella nuova sede delle medie «Frattini», rimane critico: «Stando ad un calcolo matematico, i fondi statali per il Veneto non dovrebbero essere sufficienti per coprire il progetto di Casette che quindi rischia di arenarsi come è successo per la Darsena sociale lungo il Bussè». Quindi aggiunge: «Avremmo preferito una soluzione meno costosa rispetto alla costruzione della nuova scuola: ad appena 500 metri di distanza esiste già il nuovo plesso delle Frattini che poteva essere ampliato». •

Fabio Tomelleri