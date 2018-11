Regionale 10, raccolta firme per la variante

Gli amministratori e i residenti della Bassa veronese e della Bassa padovana si ribellano per il mancato completamento del tratto mancante della variante alla Regionale 10, da San Vito di Legnago fino a Carceri, in provincia di Padova: un'opera della quale si parla da oltre 50 anni, già progettata da Veneto Strade, ma che per una serie di vicissitudini non ha ancora visto la luce. Se qualche novità potrebbe arrivare al riguardo nella giornata di domani a Montagnana, dove l'assessore regionale ai Lavori pubblici Elisa de Berti incontrerà i sindaci dei Comuni delle due province confinanti interessate dall’infrastruttura, per riferire in merito all'opera, la sua realizzazione è diventata più che mai urgente. In questi decenni di lunga attesa, infatti, la viabilità sulla Regionale 10 è andata via via peggiorando allungando sensibilmente i tempi di percorrenza e i disagi sia per i residenti che per le imprese e chi utilizza per altri motivi la trafficata arteria ormai al collasso. Anche se la nuova bretella interessa la provincia di Verona solo per pochi chilometri, risulta comunque fondamentale per mettere fine ai problemi di chi, quotidianamente, percorre il tratto racchiuso tra San Vito di Legnago fino ai confini col Padovano. Tra mezzi pesanti e incolonnamenti, la viabilità sta diventando sempre più insostenibile, con rischi per la sicurezza. Se la strada, poi, attraversa un centro abitato, come avviene nel caso di Bevilacqua, agli altri inconvenienti si aggiunge l'alta velocità, che mette a repentaglio l'incolumità dei pedoni. «Ho chiesto spesso di essere invitato alle riunioni di Veneto Strade, ma senza esito», sottolinea Vincenzino Passarin, sindaco di Boschi Sant'Anna, riferendosi anche alle opere accessorie riguardanti il suo paese. «Assieme alla variante, infatti, è previsto un collegamento stradale tra il nostro sovrappasso ferroviario e Minerbe. Questo permetterebbe ai mezzi di pesanti di aggirare il paese e di percorrere una strada idonea rispetto a quella attuale. Un progetto già finanziato ma del quale, a oggi, non si sa nulla». La nuova arteria, però, non risolverebbe solamente il problema del traffico e dell'inquinamento, ma porterebbe l’area fuori dall'attuale dall'isolamento viabilistico e commerciale. «É necessario più che mai che la Regione investa in strutture che diano uno sbocco economico alla nostra zona», commenta Clara Scapin, sindaco di Legnago. «Il progetto era stato bloccato a favore della Nogara mare, poi messa da parte e, perciò, chiediamo alla Regione di realizzare questa infrastruttura il prima possibile, utilizzando i 50 milioni previsti per l'autostrada, i 40 milioni già previsti per la variante alla Regionale 10, più i contributi statali concessi dall'ex ministro Graziano Del Rio», incalza Scapin. Nel Padovano, intanto, è partita una petizione popolare per chiedere una risposta concreta sull'opera da parte della Regione. Le Acli di Montagnana, su iniziativa della Pastorale Sociale e del Lavoro del vicariato di Montagnana-Merlara, stanno promuovendo in questi giorni una raccolta firme per chiedere il completamento della variante. La petizione può essere firmata da tutti i residenti nei Comuni interessati dal percorso della variante - quindi anche quelli veronesi - e sarà poi inviata al presidente della Regione Veneto Luca Zaia e allo stesso assessore De Berti. Le firme vengono raccolte nella sede Acli di via Berga 6, a Montagnana, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30, eccetto il mercoledì. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Laura Bronzato