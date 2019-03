Precarietà e lavoro, è già lite tra i candidati

Lavoro precario in aumento a Legnago e nella Bassa veronese. E aziende che faticano a trovare operai specializzati, oltre a dover far i conti con una viabilità insufficiente per la spedizione delle merci. Sono queste le principali problematiche sollevate dai rappresentanti di sindacati, industriali, commercianti e agricoltori, durante l’incontro preelettorale organizzato due sere fa dalla parrocchia al teatro Salus con i quattro aspiranti sindaci che il 26 maggio si sfideranno alle elezioni amministrative. Al dibattito hanno partecipato Diletta Marconcin, candidata della lista «Legnago Chiama»; Toufik Riccardo Shahine, schierato da Forza Italia, «Prima Legnago» e «Viva Legnago»; Silvio Gandini a capo di «Legnago Futura», «Per una città in Comune» e «Liberinsieme»; oltre a Graziano Lorenzetti, aspirante sindaco del polo formato da Lega Nord, Fratelli d’Italia, lista «Lorenzetti sindaco», «Forza Legnago» e «Legnago Domani». Davanti a una platea gremita, Massimo Castellani, segretario generale della Cisl scaligera, ha sottolineato: «In città e nei centri vicini il lavoro è sempre più precario: in dieci anni si sono registrati 2.745 contratti a termine in più, mentre quelli a tempo indeterminato sono calati di oltre mille unità. Le assunzioni prevalgono nei servizi e diminuiscono nelle industrie». «Come aziende», ha rilevato Simonetta Soave, titolare di una ditta per lo stampaggio di materiale plastico di San Pietro, «siamo alla disperata ricerca di personale tecnico che non riusciamo a trovare per mancanza di disponibilità. La viabilità, sempre più precaria, crea problemi nella consegna della merce». «Sul fronte del lavoro», ha puntualizzato Marconcin, «l’ente locale può sviluppare, anche attraverso le proprie partecipate, servizi alla persona e culturali. La rigenerazione urbana, poi, può creare posti in edilizia». «Se eletti», ha aggiunto Shahine, «agevoleremo le aziende ad insediarsi in città e punteremo ad una formazione specialistica dei futuri addetti». «Legnago», ha annotato Gandini, «può attingere a fondi europei per l’occupazione. Sulle infrastrutture il Comune dovrà spingere per il completamento della variante alla Regionale 10, ma anche per la creazione di un polo ferroviario». «Occorrono strategie condivise con il territorio», ha suggerito Lorenzetti, «allo scopo di rilanciare la produzione locale. Sarà importante potenziare la direttrice stradale Mantova-Monselice e pretendere una superstrada Transpolesana che non sia costellata di buche come lo è oggi». Nicola Baldo, vicepresidente provinciale di Confcommercio e Giuseppe Ruffini, direttore provinciale di Coldiretti, hanno quindi evidenziato le problematiche del mondo del commercio e dell’agricoltura. «Per rivitalizzare il piccolo commercio», ha proposto Shahine, «la prossima amministrazione dovrà organizzare eventi a cadenza settimanale in centro e nelle frazioni. L’ente dovrà pure mantenere rapporti stretti con le imprese agricole, valorizzando i prodotti tipici». Secondo Gandini: «Va riqualificato l’asse commerciale da Porto fino alle sponde del canale Bussé. Nel settore agricolo va sostenuto l’intero comparto agroalimentare, creando una Consulta». «Renderemo la viabilità più snella», ha spiegato Lorenzetti, «per facilitare l’accesso al centro. Rivederemo il sistema dei parcheggi. Per le imprese agricole, oltre ad un marchio della pianura veronese punteremo ad un distretto territoriale del settore». «Legnago deve interagire maggiormente con i Comuni del comprensorio per avere a disposizione risorse» ha concluso Marconcin. •

Fabio Tomelleri