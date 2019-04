«Posti letto tagliati e reparti dimezzati al Mater salutis». A protestare contro le nuove schede ospedaliere varate nei giorni scorsi dalla Giunta regionale è stata, ieri mattina, Clara Scapin, sindaco di Legnago. Il primo cittadino del capoluogo della Bassa, durante la riunione indetta nella palazzina amministrativa dell'Ulss 9, ha infatti consegnato all'esecutivo dei sindaci del distretto 3 «Pianura veronese», che comprende i 25 Comuni dell'ex Azienda sanitaria legnaghese, un documento in cui chiede alla Regione di rivedere i piani di organizzazione del polo sanitario cittadino. Nella nuova pianificazione, che dovrà passare al vaglio nelle prossime settimane della Quinta commissione regionale Sanità, per l’ospedale legnaghese sono previste alcune novità destinate, secondo Scapin, «a portare ad un depotenziamento dei servizi, con il rischio di una perdita di professionalità dei medici, provocando un disagio molto pesante per i cittadini del territorio». Se, da un lato, le nuove schede prevedono 17 posti letto in più nell'area medica, mediante il rafforzamento dei reparti di Medicina generale, Geriatria, Cardiologia, Medicina nucleare, Pneumologia e Gastroenterologia, è in altri settori chiave che si abbatterà la scure dei tagli regionali. «Difatti», evidenzia Scapin, «è prevista una diminuzione di 14 posti letto chirurgici e di 20 nell'area materno-infantile, oltre alla soppressione di tre apicalità, di due unità operative complesse e la totale scomparsa dei 16 posti letto della Psichiatria». Nello specifico, dunque, l'Ostetricia e Ginecologia scenderà da 30 a 20 posti, mentre la Pediatria, che entro la fine dell'anno disporrà di un reparto nuovo di zecca al sesto piano del blocco nord, accoglierà sei pazienti contro i 14 previsti nel 2013. Anche l'area chirurgica, nel suo complesso, perderà 14 posti, scendendo da 94 ad 80. Tra gli altri reparti penalizzati nel polo legnaghese, il sindaco cita: «L'unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria ha avuto un taglio dei posti letto da otto a cinque. Tutto ciò senza una motivazione legata ai numeri, alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni». Riguardo all'area medica, il sindaco sottolinea: «È vero che avrà incrementi, ma sarà del tutto priva di una Lungodegenza». «Da parte di Venezia», riprende Scapin, «è prevalsa la necessità di spezzettare i vari servizi più per accontentare l'intero territorio Veronese che per una volontà di perseguire invece criteri di efficienza ed economicità delle prestazioni». Un altro motivo di protesta di Palazzo de' Stefani contro la Regione riguarda l'Oncologia cittadina. «Tale reparto è riconosciuto come un fiore all'occhiello a livello nazionale», protesta Scapin, «eppure anche qui sono stati dimezzati i posti letto, da quattro a due. Pure in questo caso c'è stato uno spezzettamento dei servizi, collocando a San Bonifacio il Centro senologico, la Chirurgia senologica e l'unità per i farmaci antiblastici, anziché assicurare a Legnago la funzione di coordinamento sugli altri ospedali». Riguardo all'Anatomia patologica, Scapin rimarca: «Perderà autonomia, diventando unità semplice, con presenza di medici e tecnici in ospedale solo per interventi programmati». Questa e le altre istanze dei sindaci del territorio verranno formalizzate in un documento unico che verrà presentato durante la conferenza dei sindaci dell'Ulss 9, convocata per venerdì prossimo, alle 9.30, al teatro di Nogara. «Presenteremo alla Regione le controproposte di tutta la provincia riguardanti le nuove schede ospedaliere», annota Flavio Pasini, sindaco di Nogara e presidente della Conferenza dei sindaci, «visto che abbiamo riscontrato una volontà di esaminare le esigenze avanzate dalle comunità locali sia da parte del governatore del Veneto Luca Zaia che dall'assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabio Tomelleri