«Portami a casa»: la carità nel segno di don Oreste Benzi

Sono trascorsi 11 anni da quel 2 novembre del 2007 in cui si è spento don Oreste Benzi, il prete riminese fondatore nel 1968 della Comunità Papa Giovanni XXIII impegnata a contrastare emarginazione e povertà. Da subito la gente lo ha considerato «santo», perché in lui ha colto la tangibilità del Vangelo. E tra pochi mesi si concluderà causa di beatificazione Ma chi era davvero questo sacerdote dalla «tonaca lisa» o l’«infaticabile apostolo della carità» come lo aveva definito Benedetto XVI, il «prete degli ultimi», e quali sono i frutti di bene nati dal suo carisma, che ha messo radici da molti anni anche nel territorio della Bassa veronese? Per ricordare e far conoscere meglio don Oreste, la Comunità Papa Giovanni XXIII della zona Veneto Ovest (che comprende Verona, Vicenza e Rovigo) ha organizzato per sabato alle 20.45 a Porto di Legnago al teatro parrocchiale Mignon, in piazza Madonna della Salute, lo spettacolo-concerto Portami a casa. La compagnia teatrale riminese Piccola Piazza d’Arti percorrerà le tappe e gli incontri più significativi che hanno segnato il cammino di don Benzi e dato il via a una vita di condivisione con bambini abbandonati, disabili, tossicodipendenti, detenuti, donne schiavizzate dalla prostituzione, mamme in difficoltà. L’evento è a offerta libera ed è stato organizzato nell’ambito delle iniziative per il 50° anniversario della fondazione della Comunità Papa Giovanni XXIII e il 40° dall’ avvio della prima casa famiglia in Veneto. Di questo si parlerà più diffusamente nel cinema Esperia di Padova venerdi 9 novembre dalle 8.30 nel convegno «Oltre la gabbia del disagio». L’evento legnaghese introduce inoltre l’appuntamento di rilievo nazionale che si terrà a Rimini il 7 dicembre con la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: in quell’occasione verrà proiettato in anteprima nazionale il film Solo cose belle, titolo ispirato alla celebre frase di don Oreste «le cose belle prima si fanno e poi si pensano». La Comunità Papa Giovanni XXIII ha messo radici in Veneto alla fine degli anni '70. La zona Veneto Ovest comprende 31 fra case famiglia e case di pronta accoglienza, una rete di famiglie affidatarie, una comunità terapeutica, tre cooperative sociali, due negozi di prodotti biologici, artigianali e abiti usati, tre unità di strada contro la tratta delle donne, una casa editrice e propone varie attività di animazione del tempo libero e vacanze con giovani in condizioni di handicap e di disagio. •