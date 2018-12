Nuove medie Barbieri, Roma sblocca i fondi

Roma sblocca i fondi per demolire e ricostruire le scuole medie «Barbieri» di Casette di Legnago. Il ministero dell'Economia e delle finanze, nei giorni scorsi, attraverso un decreto, ha infatti stanziato le risorse destinate al Veneto per coprire i progetti presentati da Comuni e Province nell'ambito del pianto triennale per l'edilizia scolastica 2018- 2020. La ripartizione dei fondi ha comportato una novità importante per il plesso del quartiere di destra Adige, frequentato da 180 alunni, dal momento che l'importo destinato alle scuole venete è stato più che quadruplicato rispetto alle previsioni iniziali. Garantendo, così, anche i 2,1 milioni di euro di finanziamento necessari per aprire i cantieri del nuovo plesso scolastico, che costerà complessivamente 3,7 milioni di euro e sarà a norma antisismica e a risparmio energetico. L'arrivo dei finanziamenti statali, attesi da Palazzo de' Stefani fin dallo scorso luglio, è stato ufficializzato dal sindaco Clara Scapin durante la seduta-fiume consiliare di lunedì 3 dicembre. L'assemblea, a maggioranza, ha approvato l'accensione di un mutuo da 210mila euro per coprire una parte dei costi del nuovo istituto, il cui progetto, varato a maggio dall'esecutivo, aveva spaccato entrambi gli schieramenti. A primavera, difatti, un fronte trasversale di consiglieri si era dichiarato contrario all'iniziativa, preferendo il polo unico alle nuove «Frattini» di via Vicentini. Una divergenza che, in quell’occasione, era sfociata in una spaccatura insanabile all’interno della maggioranza di centrosinistra. Tanto che il Gruppo misto votò contro l’intervento passando sui banchi dell’opposizione. Non appena da Venezia giungerà la lettera con la ratifica dell'importo destinato all’intervento legnaghese, la Giunta avvierà l'iter per la costruzione. «Abbiamo interpellato i funzionari ministeriali», ha puntualizzato il primo cittadino in assemblea, «i quali ci hanno confermato come le quote di contributi siano state ripartite tra le varie Regioni in base al numero di alunni beneficiari degli interventi. Per il Veneto sono stati stanziati 120 milioni di euro, somma confermata pure dagli uffici regionali. Per coprire il nostro progetto, giunto ventiduesimo in graduatoria, sarebbero quindi bastati soltanto 38 milioni di euro. In Regione ci hanno inoltre ribadito la volontà di assegnare quanto prima le risorse». Per quel che concerne la quota garantita dal Comune, accanto al mutuo di 210mila euro, verranno destinati alla costruzione delle nuove «Barbieri» anche gli incentivi del «Conto termico», pari a 1,45 milioni di euro. «Non appena arriverà, entro fine mese, la comunicazione del finanziamento statale», ha proseguito Scapin, «pubblicheremo il bando per i lavori. Per quest'anno scolastico i ragazzi continueranno a frequentare la vecchia scuola. Abbatteremo l'attuale plesso entro la fine del prossimo anno, mentre per il 2020 inizierà la nuova costruzione, che sarà terminata a settembre dello stesso anno». «Il nuovo edificio», ha concluso il primo avrà una palestra utilizzabile anche da tutta la comunità di Casette». La manovra finanziaria per far decollare le nuove «Barbieri» ha spaccato, ancora una volta, il Consiglio. Assieme alla maggioranza, difatti, hanno votato sia il presidente dell'assemblea Giovanni Mascolo che i tre consiglieri di minoranza Maurizio Raganà di Forza Italia, Federico Castelletto del M5S e Luca Gardinale della «Civica per Legnago». Hanno invece bocciato l'intervento l'ex forzista Loris Bisighin, Roberto Danieli di «Centrodestra Legnago», e i «dissidenti» del Gruppo misto Luca Dalla Vecchia e Diletta Marconcin. «Dovete smetterla», ha ammonito Danieli, «con la politica di una scuola per ogni quartiere, dal momento che anche i costi delle nuove medie Frattini, rispetto al preventivo originario, sono lievitati di un milione di euro. Si rischia di fare altrettanto con una spesa eccessiva a carico della comunità • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabio Tomelleri