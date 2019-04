«Natasha non si è allontanata di sua

«Non credo nemmeno lontanamente, così come non ne sono affatto convinte mia zia e mia mamma, che Natasha sia sparita all’improvviso da casa di sua volontà, senza portare nulla con sé. E, quel che più conta, abbandonando la sua adorata bambina di sei anni che non avrebbe lasciato per nulla al mondo». Margarita Kifu, cugina di Natasha Chokobok, la 29enne colf ucraina, uscita martedì sera dal suo appartamento di Porto per gettare la spazzatura e dissoltasi nel nulla, non ritiene, perciò, che si tratti di un allontanamento volontario. E respinge senza esitazioni la versione per cui propende invece il compagno della giovane - Alin Rus, operaio 35enne di origini romene, con cui la 29enne conviveva da alcuni anni in Lungadige Scrami - che ne ha denunciato la scomparsa ai carabinieri di Legnago. Convinto, come ha riferito agli inquirenti, che Natasha si rifaccia viva presto visto che non è la prima volta che se ne va per poi ritornare a distanza di due-tre giorni. «Sono tutte falsità, Natasha non era mai scappata, semmai era stata cacciata di casa: in passato aveva lasciato Legnago solo per qualche giorno dovendo recarsi in Ucraina a rinnovare il passaporto», sbotta la cugina, operaia di 33 anni residente a Minerbe. «Del resto non ne aveva motivo», prosegue, «ci eravamo sentite lo scorso 28 marzo per un’ora al telefono ed era al colmo della felicità perchè di lì a poco si sarebbe trasferita nella casa nuova e stava pensando a come arredarla. A Pasqua, poi, sarebbe dovuta partire con il compagno e la bambina per una settimana di vacanza in Romania». Margarita ravvisa perciò «diverse incongruenze nel racconto fatto dal compagno ai carabinieri». «Ieri», aggiunge la cugina, «sono andata da lui e mi ha riferito che martedì sera avevano avuto un piccolo diverbio mentre guardavano la televisione in camera da letto. Poi era entrata la bimba e si erano riappacificati». «Quello di cui non riesco a capacitarmi», annota tra le lacrime Margarita, «è che di punto in bianco, come ha detto Alin, Natasha sia scesa a portare la plastica, che viene ritirata invece il giovedì mattina, dileguandosi nella notte senza portare niente con sé, né i documenti, né il cellulare. Ma la cosa che mi suona più strana è che fosse vestita di tutto punto malgrado si trovasse già a letto». Nella denuncia di scomparsa, rimbalzata subito su Facebook con migliaia di condivisioni e raccolta anche dalla trasmissione di Rai 3 «Chi l’ha visto», la colf sarebbe scesa in strada, intorno alle 22, indossando un giubbino e una maglia di colore nero, jeans e scarpe da ginnastica blu e bianche. Considerazioni che rendono ancora più misterioso il giallo su cui stanno lavorando i carabinieri di Legnago. Un puzzle intricato dove si innesterebbero continui dissidi coniugali che avrebbero reso particolarmente fragile Natasha. «Mia cugina», assicura Margarita, «litigava spesso con il compagno, che la insultava e la umiliava anche per un nonnulla in presenza sia di noi familiari che di conoscenti. Tanto che in passato lo aveva denunciato due volte per maltrattamenti salvo poi ritirare le querele, probabilmente perché lo temeva e aveva paura di perdere la figlia». «Con il passare del tempo», rivela la 33enne, «il suo compagno aveva cercato persino di allontanarla da me, da sua mamma Elena e da mia mamma Veronica, arrivate entrambe una ventina di anni fa in città per fare le badanti. Al punto che non si è nemmeno preoccupato di avvisarci della scomparsa di Natasha. Mia zia ne è venuta infatti a conoscenza solo dalla signora dove mercoledì mia cugina doveva andare a fare le pulizie. La quale, non vedendola arrivare, si è allarmata visto che era sempre puntualissima». Da quattro giorni, Margarita e la sua famiglia non si danno pertanto pace. E stanno facendo di tutto per ritrovare la 29enne. Anche se a tratti fa capolino nella disperazione di queste ore un tremendo presagio. «Mia cugina», confida la 33enne, «era stata portata al Pronto soccorso nel 2017 dopo che alcuni passanti l’avevano dapprima vista barcollare e poi svenire sull’argine dell’Adige, di fronte a casa. E qualche anno prima era finita all’ospedale di Borgo Roma, a Verona, sempre dopo un’accesa discussione con il convivente». Quindi si congeda angosciata: «Se voleva semplicemente allontanarsi sarebbe venuta da noi a piedi a Minerbe. Speriamo sia ancora viva». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefano Nicoli