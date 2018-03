Un messaggio al mondo attraverso la voce di Martin Luther King . E’ dedicato al celebre leader del movimento per i diritti civili degli afro-americani e Premio Nobel per la Pace assassinato 50 anni fa, il 4 marzo 1968, l’ultima eco - land art dell’artista castagnarese d’origine e bolognese d’adozione Dario Gambarin.

L’opera, realizzata a mano libera con un trattore dotato di aratro ed erpice rotante, si staglia su un terreno di 21mila metri quadrati alle porte del centro di Castagnaro e riproduce il gigantesco volto di Martin Luther King accompagnato dalla scritta “I had a dream”.

“Ho volutamente coniugato al passato la famosissima frase I have a dream - spiega Gambarin - per significare che tanto è stato fatto, ma che c’è ancora molta strada da percorrere. Il mio è in messaggio forte, forse anche un po’ amaro, ma credo sia opportuno, magari proprio in occasione di questa Pasqua, riflettere sul valore di quelle parole per capire meglio le numerose trasformazioni che tutti oggi stiamo vivendo e andare avanti con ancora maggior forza sulla strada tracciata dal grande Luther King”.

Elisabetta Papa