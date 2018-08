Il museo perde il suo conservatore Bonfanti va in Molise

Dopo quasi 14 anni di attività, prima come collaboratore e dal 2009 come conservatore, l’archeologo legnaghese Federico Bonfanti lascia il centro ambientale archeologico di via Fermi. Lo studioso, 38 anni, laureato in Storia, indirizzo Storico-Archeologico e specializzato in Archeologia Pre-Protostorica, che nel 2016 vinse un concorso nazionale indetto dal ministero dei Beni Culturali, è stato chiamato, come funzionario archeologo, al Polo Museale del Molise di Campobasso. «Ho sempre lavorato benissimo al centro ambientale», dice Bonfanti, che lascerà il museo il primo settembre, «e l’esperienza che ho maturato in questa bella realtà è fondamentale per me. Dal punto di vista professionale il nuovo incarico è però stimolante. Il Molise è terra ricca di siti archeologici pre-protostorici molto interessanti, alcuni dei quali ancora da approfondire con ulteriori ricerche». Bonfanti entrò al museo nel 2004. Cinque anni dopo ne diventò conservatore, impegnandosi con grande professionalità su molti fronti: dalle attività di laboratorio per ragazzi delle scuole all’allestimento di mostre, dalle collaborazioni con la Soprintendenza e il Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Padova, in particolare per gli scavi nel celebre sito arginato della tarda età del Bronzo a Fondo Paviani, tra Vangadizza e Torretta, fino all’ideazione e realizzazione di un corso annuale di archeologia. Nel 2016, per il volume «Le indagini archeologiche nella pianura veronese. Il contributo di Maria Fioroni», Bonfanti ha ricevuto il prestigioso Premio Fondazione Matilde Avrese. Intanto, in attesa che il Comune, proprietario del museo, in accordo con la Fondazione Fioroni, gestore delle attività, individui il nuovo conservatore, Mirella Zanon, presidente del Fioroni, assicura che «le proposte in calendario con le scuole, in avvio a settembre, si svolgeranno regolarmente». •

E.P.