Gardinale confluisce in Forza Italia

Luca Gardinale approda in Forza Italia. Il consigliere di minoranza uscente della «Civica per Legnago» ha infatti deciso di aderire al partito di Berlusconi. Confermando così la sua presenza nella compagine forzista che, alle elezioni di fine maggio, assieme alle liste «Prima Legnago» e «Viva Legnago», sosterrà la candidatura a sindaco dell'avvocato Toufik Riccardo Shahine. «Non rinnego il percorso civico che mi ha portato in consiglio comunale e a costruire questa coalizione», rimarca Gardinale, «tuttavia è giunto il momento di strutturare maggiormente il mio impegno politico. E l'ingresso in Forza Italia mi è parso la scelta più naturale». Dal canto suo, il coordinatore cittadino di FI Roberto Donà, ha accolto con favore l’adesione di Gardinale. «Siamo chiaramente lieti di questa scelta del consigliere», commenta Donà, «visto che negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare il suo lavoro. Gardinale, del resto, ha già collaborato con noi dapprima attraverso il comitato per il Sì al referendum sull'autonomia del Veneto e poi al progetto per creare uno schieramento per le prossime elezioni comunali. Tra noi si è instaurato un rapporto di fiducia».

F.T.