Cittadinanza, boom di richieste È il sogno degli eredi di migranti

Boom di richieste di cittadinanza e residenza a Legnago da parte dei discendenti degli emigrati all'estero. Sono ben 160, ovvero più del triplo rispetto a due anni fa, le pratiche avviate dallo scorso ottobre ad oggi da parte di Palazzo de' Stefani volte a concedere la nazionalità italiana e, con essa, l'iscrizione all'anagrafe cittadina, ad altrettanti stranieri - per la maggior parte provenienti dal Brasile o da altri paesi dell'America Latina - che vantano radici all'ombra del Torrione. Infatti, gli avi dei richiedenti si erano trasferiti nel «Nuovo mondo» tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Proprio per seguire la mole di istanze giunte dai discendenti delle cosiddette «valigie di cartone», dal momento che le indagini prevedono da parte degli uffici municipali la verifica dell'albero genealogico di ciascun richiedente, il sindaco Clara Scapin ha modificato l'apertura al pubblico dell'ufficio Protocollo, limitando quella pomeridiana solo al mercoledì, dalle 14.30 alle 16.30. Consentendo, così, al personale condiviso con l'ufficio dello Stato civile di elaborare le pratiche per la cittadinanza. Le istanze, che fino a due anni fa non superavano la cinquantina all'anno, si basano sul cosiddetto «Iure sanguinis». Ovvero, il diritto di diventare cittadini della Repubblica riconosciuto ai discendenti di italiani emigrati all'estero. La normativa, per evitare richieste improprie, prevede che l'interessato debba produrre un estratto dell'atto di nascita del Comune dove l'avo emigrato all'estero è nato. Inoltre, deve essere comprovata la discendenza in linea retta da un italiano e che l'antenato in questione non abbia mai rinunciato, nel corso della sua vita, alla cittadinanza italiana. Le verifiche, poi, coinvolgono sia l'autorità consolare italiana che il Comune stesso, il quale si avvale pure delle rappresentanze italiane all'estero. Se la nascita dell'avo emigrato è inserita in uno dei registri delle 10 parrocchie cittadine, in particolare per i nati prima del 1871, i funzionari di Palazzo de' Stefani indirizzano i richiedenti verso tali enti per poter proseguire l'iter di riconoscimento. «Alcune istanze», evidenziano i funzionari di Palazzo de' Stefani, «ci giungono dai vari consolati italiani, altre, invece, sono spedite in municipio dagli stessi interessati. I discendenti che vogliono diventare cittadini legnaghesi provengono soprattutto da Brasile, Venezuela ed Argentina ed hanno tra i 25 e i 40 anni, con la presenza di qualche cinquantenne». I responsabili dello Stato civile del municipio legnaghese, nell'evadere le pratiche, devono verificare pure che il Paese di provenienza del richiedente consenta di avere la doppia cittadinanza, visto che ci sono nazioni, come Panama, che non ammettono tale opzione. «Inoltre», proseguono i funzionari, «chi ottiene la nazionalità italiana deve poi stabilirsi in città per almeno un anno». Sui vantaggi che spingono tanti figli e nipoti di emigrati a voler tornare a Legnago ci sono soprattutto quelli legati al lavoro. «Se la pratica va a buon fine», sottolineano in municipio, «il richiedente diventa un cittadino italiano e dell'Unione europea a tutti gli effetti, con tutte le tutele contrattuali ed i benefici sociali connessi». La maggior parte delle istanze vanno a buon fine nell'arco di 4 o 5 mesi. Lo scorso anno i «nuovi legnaghesi» venuti dall'estero in città sono stati una quarantina mentre, dal primo gennaio ad oggi, i certificati concessi hanno già raggiunto la trentina. «Quest'interesse ci fa certamente piacere», commenta il sindaco, «anche perché molti intendono trasferirsi qui per lavorare o studiare. Di recente un 25enne brasiliano mi ha scritto manifestandomi l'intenzione di voler risiedere in città con un cugino per riscoprire le sue radici». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabio Tomelleri