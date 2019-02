Bicigrill e spazio eventi, l’Ambientale cresce

Un «bicigrill» per offrire ai ciclisti che visitano Legnago un posto dove sostare al riparo dal sole e dalle intemperie. E, allo stesso tempo, un luogo di aggregazione all'aperto per eventi culturali e legati al mondo giovanile. Tutto ciò decollerà entro fine anno al Centro archeologico ambientale di via Fermi, dove la Giunta del sindaco Clara Scapin intende realizzare il progetto «Cultura a 360 gradi per 365 giorni». L'iniziativa, varata nei giorni scorsi dall'esecutivo, consisterà nell'allestimento di uno spazio coperto utilizzabile per più funzioni all'esterno dell'ex struttura militare austriaca, che è stata restaurata nel 1999 per ospitare i reperti preistorici rinvenuti nelle Valli Grandi Veronesi oltre a molteplici attività culturali. L'intervento avviato da Palazzo de' Stefani, dell'importo di 66mila euro, sarà reso possibile grazie alla «boccata d'ossigeno» garantita alle casse municipali dal contributo di 45mila euro deliberato dalla Fondazione Cariverona a supporto dell'iniziativa «ecologico-culturale». «Gli elaborati della nuova struttura», evidenzia Donatella Ramorino, assessore alla Sviluppo sostenibile del territorio, «erano già pronti prima della richiesta del contributo: ora che il finanziamento è diventato una certezza i nostri tecnici stenderanno la versione esecutiva del piano». La nuova struttura, se non ci saranno slittamenti, sarà utilizzabile dalla primavera del 2020. Nello specifico, all'esterno del Centro archeologico sarà realizzata una tettoia mobile, formata da pannelli di alluminio verniciato e coibentato, che coprirà un'area di 100 metri quadrati. Inoltre, verrà acquistato l'arredo, tra cui sedie, per consentire la permanenza all'aperto delle persone con qualsiasi condizione atmosferica. Gli aspetti innovativi del progetto riguardano il tipo di servizio offerto, che avrà un effetto benefico anche sulla popolazione anziana ed i portatori di handicap. «Attualmente», prosegue Ramorino, «i disabili e i tanti anziani che ricorrono al deambulatore o alla carrozzella negli spostamenti, per poter godere del paesaggio e della vista dell'Adige devono affrontare un percorso lungo e assolato. Lo spazio di sosta che verrà realizzato, dunque, consentirà a queste persone di percorrere la pista ciclopedonale dell'argine per un tratto breve e di fermarsi e ristorarsi all'ombra della tettoia, sfruttando i servizi alla persona presenti all'interno del Centro ambientale archeologico». Gli stessi benefici ci saranno per i cicloturisti. «Con questo progetto», sottolinea Ramorino, «si creerà un punto attrattivo per la sosta degli amanti delle due ruote, con la possibilità di visitare l'esposizione adiacente». Dal punto di vista di eventi e attività simili, Silvia Baraldi, assessore alla Cultura, annota: «I giovani a Legnago non hanno strutture pubbliche di riferimento. La nuova area, dunque, realizzata all'aperto ma riparata e collegata al Centro archeologico, consentirà loro di organizzare attività, concerti, eventi culturali e di svago che un luogo come questo, lontano da abitazioni e quindi senza il problema dei rumori, potrà garantire. In particolare, la Consulta dei giovani ha richiesto di poter sfruttare lo spazio e di arredarlo con sedie e palco per proporre attività in un più ampio periodo dell'anno». Baraldi conclude: «Anche i giovani che seguono i laboratori didattici proposti durante l’anno dall’Ambientale potranno beneficiare di questo spazio coperto. In definitiva si creerà un museo nuovo, aperto alla città e ai visitatori come accade nelle grandi capoluoghi e all’estero, in grado di coniugare cultura, svago e divertimento». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabio Tomelleri