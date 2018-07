Bagni sporchi e carenze al Cas «Sfrattati» cinquanta profughi

Profughi «sfrattati» dal Centro di accoglienza straordinaria (Cas) di San Vito di Legnago. Diverse carenze nell'impianto idraulico e nella pulizia dei bagni a servizio degli oltre 50 richiedenti asilo ospitati nella struttura, quasi tutti dell'Africa sub-sahariana, oltre alle proteste di una parte dei rifugiati riguardanti i ritardi nella ricezione del compenso giornaliero per le piccole spese quotidiane, hanno spinto la Prefettura di Verona a sospendere temporaneamente le attività nella villa di via Padana Inferiore Est. Ovvero, nel più affollato dei quattro centri di accoglienza gestiti in città da associazioni e cooperative. Le irregolarità che hanno costretto a chiudere momentaneamente i battenti al Cas sanvitese, aperto nell'ottobre 2016 e gestito dalla onlus «Xenia ospitalità» di Grosseto, sono emerse da un controllo a campione condotto nei giorni scorsi dagli ispettori del ministero dell'Interno a «Villa Verdiana». I funzionari ministeriali, in particolare, hanno riscontrato criticità in alcuni dei 12 bagni di cui è dotato il complesso. Così, dopo aver contestato alla «Xenia ospitalità» le pessime condizioni dei servizi igienici, la Prefettura ha disposto il trasferimento, concluso in questi giorni, di tutti i rifugiati in altri Cas di Comuni limitrofi. Tutto ciò, per consentire all'associazione toscana di effettuare le manutenzioni straordinarie necessarie ad adeguare gli impianti. «Il problema principale», evidenzia Mauro Andreini, presidente di Xenia ospitalità, «é stato rilevato sul sistema idraulico. Uno dei bagni, rotto, era inutilizzato da tempo. Su una parte degli altri, invece, sono state evidenziate difficoltà nel funzionamento della rete idrica, peraltro a noi già note ed alle quali avevamo cercato in varie occasioni di rimediare, visto che alcuni impianti della villa e le stesse fognature sono vecchie». A questo si è aggiunta la sporcizia trovata in alcune toilette. «Ciò», prosegue Andreini, «è dovuto al fatto che abbiamo consentito ai ragazzi di tenere puliti i loro bagni autonomamente, consegnando loro le chiavi degli stessi. Un gruppo minoritario, formato da rifugiati maliani, ne ha approfittato per lasciare i servizi sporchi di proposito e protestare. Soprattutto per i ritardi nell'arrivo del «pocket money» (il rimborso statale di 2,5 euro giornalieri per le piccole spese, ndr)». Dopo un incontro tra associazione e Prefettura a Verona, quindi, è stato concordato il trasferimento dei rifugiati in altri Cas del territorio. «Abbiamo già contattato gli addetti per una manutenzione straordinaria», continua Andreini, «visto che vogliamo risolvere questi ed altri problemi, come la presenza di umidità sulle pareti. Pensiamo di concludere queste operazioni entro il 10 agosto. Dopo di che una commissione prefettizia ispezionerà la villa e dichiarerà se potrà tornare ad essere operativa». Il presidente assicura: «Ci siamo assunti la responsabilità di ripristinare tutto. Anche perché il progetto di integrazione sociale dei rifugiati sta funzionando ed anche il vicinato è tranquillo». Il sindaco Clara Scapin segue costantemente l'evolversi della situazione, tenendo i contatti sia con «Xenia ospitalità» che con la Prefettura. «Attendiamo i lavori di adeguamento del centro e l'ispezione prefettizia», sottolinea il primo cittadino, «in base ai quali si saprà se si potrà ancora usare o meno il centro. In ogni caso a Legnago rimarrà assegnata la quota complessiva di 75 richiedenti asilo ospitati nei vari Cas». Il sindaco rimarca: «I profughi malcontenti, all'interno della villa di San Vito, erano una minoranza. Addirittura una trentina di rifugiati ha trovato nelle aziende locali, alcune delle quali, se i ragazzi dovessero essere allontanati definitivamente dalla frazione e dislocati in centri molto lontani, si sono dette disponibili a trovare un alloggio per loro». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabio Tomelleri