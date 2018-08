Arrestato un ventenne con una dozzina di alias

Il parco comunale di Legnago continua ad essere un «sorvegliato speciale» da parte dei carabinieri della Compagnia di Legnago. Ed è stato appunto nel corso di uno degli abituali controlli, effettuati alla vigilia di Ferragosto dagli uomini del Nucleo operativo e Radiomobile, che è stato arrestato un ventenne, pluripregiudicato e con all’attivo almeno una dozzina di alias, su cui pendeva un ordine di carcerazione per un furto aggravato commesso nel 2013, quando era ancora minorenne, a Carrara, in Toscana. Erano da poco passate le 21 quando i militari hanno iniziato a setacciare i giardini racchiusi tra viale dei Tigli e la stazione ferroviaria, dove il buio, la fitta vegetazione e la posizione defilata favoriscono da tempo l’assembramento di persone poco raccomandabili, perlopiù stranieri nullafacenti e senza fissa dimora, lo spaccio di droga e la prostituzione. Un’oasi di pace in cui, malgrado gli interventi messi in atto dall’amministrazione proprio per garantire la sicurezza, si trasforma sovente in una zona pericolosa dove i cittadini hanno paura passeggiare al calar del sole. Pertanto, sia polizia locale che carabinieri continuano a monitorarla. Ed è stato appunto nel corso di uno questi sopralluoghi che la pattuglia del Norm si è imbattuta in due individui loschi, che alla vista dei militari hanno cercato di mimetizzarsi. Ma non sono riusciti a sfuggire all’occhio allenato dei carabinieri, che li hanno perquisiti. É bastato infatti un controllo al terminale per scoprire che D.S., domiciliato a Terrazzo, era ricercato perché deve scontare due mesi di reclusione. E così i militari hanno eseguito l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Genova. Quindi il 20enne, conclusi gli accertamenti, è stato portato nel carcere minorile di Treviso.

STE.NI.